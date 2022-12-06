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    Боевые действия на Украине

    В ДНР заявили, что депутат парламента Пирогова погибла во время обстрела

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    Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла во время обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом 6 декабря ТАСС сообщили в Народной милиции ДНР.

    Мария Пирогова
    Мария Пирогова
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    «Погибла, подтверждаем», — заявил собеседник агентства. По данным РИА Новости, тело Пироговой опознали родственники.

    Мэр Донецка Алексей Кулемзин также подтвердил эту информацию у себя в телеграм-канале.

    «С 2014 года, когда ей был всего 21 год, она начала помогать людям. Собирала вещи, развозила их сама нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим. Именно Маша стала инициатором акции «Дерево желаний». Только в рамках этого проекта исполнились мечты тысяч детей», — рассказывает о Пироговой Денис Пушилин.

    По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела погибли двое мирных жителей, 11 пострадали.

    Мария Пирогова
    Мария Пирогова

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