В ДНР заявили, что депутат парламента Пирогова погибла во время обстрела

Депутат парламента ДНР Мария Пирогова погибла во время обстрела Донецка со стороны Украины. Об этом 6 декабря ТАСС сообщили в Народной милиции ДНР.
«Погибла, подтверждаем», — заявил собеседник агентства. По данным РИА Новости, тело Пироговой опознали родственники.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин также подтвердил эту информацию у себя в телеграм-канале.
«С 2014 года, когда ей был всего 21 год, она начала помогать людям. Собирала вещи, развозила их сама нуждающимся, не боялась ехать в самые опасные точки, чтобы помочь другим. Именно Маша стала инициатором акции «Дерево желаний». Только в рамках этого проекта исполнились мечты тысяч детей», — рассказывает о Пироговой Денис Пушилин.
По данным штаба территориальной обороны ДНР, в результате обстрела погибли двое мирных жителей, 11 пострадали.