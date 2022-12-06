В пробке у Босфора заметили несколько российских танкеров

Несколько российских нефтяных танкеров 6 декабря находятся в пробке возле пролива Босфор . Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic от 6 декабря.

Возле пролива — российское судно «Капитан Бармин», на якоре — «Генерал Скобелев», «Леди Мария», «Леди Ария», Caminero и Roschem 2. Ещё один танкер, «Механик Ерохин», движется к Босфору со стороны Дарданелл.

Напомним, накануне газета Financial Times сообщала, что пробка из нефтяных танкеров образовалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. Влияние на неё также оказали дополнительные требования Анкары к страхованию танкеров с сырой нефтью, которые проходят через проливы страны. По меньшей мере 19 танкеров в понедельник ожидали прохода через пролив Босфор и Дарданеллы.

Ранее Financial Times сообщала , что Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обходить ограничения на продажу нефти.

C 5 декабря в Евросоюзе будет действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности санкций появились в официальном журнале ЕС.



Пока ограничение коснется сырой нефти, с 5 февраля заработает потолок и для нефтепродуктов. Этот показатель будет пересматриваться в дальнейшем регулярно. В документе Евросоюза говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

