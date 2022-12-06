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    В пробке у Босфора заметили несколько российских танкеров

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    10 комментариев

    Несколько российских нефтяных танкеров 6 декабря находятся в пробке возле пролива Босфор. Об этом свидетельствуют данные портала MarineTraffic от 6 декабря.

    Фото: marinetraffic.com
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    Возле пролива — российское судно «Капитан Бармин», на якоре — «Генерал Скобелев», «Леди Мария», «Леди Ария», Caminero и Roschem 2. Ещё один танкер, «Механик Ерохин», движется к Босфору со стороны Дарданелл.

    Напомним, накануне газета Financial Times сообщала, что пробка из нефтяных танкеров образовалась у берегов Турции после начала действия ограничений цен на российскую нефть. Влияние на неё также оказали дополнительные требования Анкары к страхованию танкеров с сырой нефтью, которые проходят через проливы страны. По меньшей мере 19 танкеров в понедельник ожидали прохода через пролив Босфор и Дарданеллы.

    Ранее Financial Times сообщала, что Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обходить ограничения на продажу нефти.

    C 5 декабря в Евросоюзе будет действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности санкций появились в официальном журнале ЕС.

    Пока ограничение коснется сырой нефти, с 5 февраля заработает потолок и для нефтепродуктов. Этот показатель будет пересматриваться в дальнейшем регулярно. В документе Евросоюза говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

    Фото: marinetraffic.com

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    Комментарии 10

    Алик-106 Дек 2022 в 13:22
    Некоторые дремучие читатели думают, что журналист с биноклем находится в районе Босфора. Но это не так
    +0−0
    Яхта06 Дек 2022 в 12:32
    По СМП отправляйте, ледоколов наклепали....
    +1−0
    Батарейкин06 Дек 2022 в 12:29
    "Продолжайте вести наблюдение, мы с вами свяжемся. Свободны!" ©
    +1−0
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