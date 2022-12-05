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    FT: После введения потолка цен на нефть из России у берегов Турции образовалась пробка из танкеров

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    1 комментарий

    На пробку из танкеров у берегов Турции обратили внимание нефтетрейдеры, пишет 5 декабря Financial Times. С понедельника вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из РФ в страны Евросоюза, а также потолок цен. Также с 1 декабря Анкара ввела дополнительные требования к страхованию танкеров с сырой нефтью, которые проходят через турецкие проливы.

    По данным газеты, по меньшей мере 19 танкеров ожидали прохода через пролив Босфор и Дарданеллы. Источники издания утверждают, что российские страховые компании предоставили письменные подтверждения властям Турции для обеспечения безопасного прохода судов, а застрявшие суда, предположительно, являются танкерами со страховками от западных компаний.

    Ранее Financial Times сообщала, что Россия за год купила более ста устаревающих танкеров через прямые и косвенные закупки, чтобы обойти ограничения на продажу нефти.

    C 5 декабря в Евросоюзе будет действовать потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Подробности санкций недавно появились в официальном журнале ЕС.

    Пока ограничение коснется сырой нефти, с 5 февраля заработает потолок и для нефтепродуктов. Этот показатель будет пересматриваться в дальнейшем регулярно. В документе Евросоюза говорится, что цена должна быть минимум на 5 % ниже рыночной.

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    Комментарии 1

    правду не задушишь не убьёшь!05 Дек 2022 в 23:48
    пробка из 19-и лоханок?
    днище а не новость.
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