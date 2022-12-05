FT: После введения потолка цен на нефть из России у берегов Турции образовалась пробка из танкеров

На пробку из танкеров у берегов Турции обратили внимание нефтетрейдеры, пишет 5 декабря Financial Times. С понедельника вступило в силу эмбарго на морские поставки нефти из РФ в страны Евросоюза, а также потолок цен. Также с 1 декабря Анкара ввела дополнительные требования к страхованию танкеров с сырой нефтью, которые проходят через турецкие проливы.



По данным газеты, по меньшей мере 19 танкеров ожидали прохода через пролив Босфор и Дарданеллы. Источники издания утверждают, что российские страховые компании предоставили письменные подтверждения властям Турции для обеспечения безопасного прохода судов, а застрявшие суда, предположительно, являются танкерами со страховками от западных компаний.

