МИД РФ заявил, что Россия не ведет прямые переговоры с Украиной по безопасности ЗАЭС

Россия не ведет прямые переговоры с Украиной по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, а о выводе ЗАЭС из-под контроля России не может идти речи. Об этом заявили 5 декабря в Министерстве иностранных дел РФ.



Варианты декларации о зоне безопасности вокруг атомной станции обсуждаются с секретариатом МАГАТЭ, которое является посредником в переговорах между Москвой и Киевом, приводит текст заявления РИА Новости. Глава организации Рафаэль Гросси выразил желание посетить Россию, рассказали в дипломатическом ведомстве.