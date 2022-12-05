    Сейчас

    -4˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -4˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -8

    3 м/с, южн

    771мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd62.18eur65.52

    МИД РФ заявил, что Россия не ведет прямые переговоры с Украиной по безопасности ЗАЭС

    1177
    3 комментария

    Россия не ведет прямые переговоры с Украиной по зоне безопасности вокруг Запорожской АЭС, а о выводе ЗАЭС из-под контроля России не может идти речи. Об этом заявили 5 декабря в Министерстве иностранных дел РФ.

    Варианты декларации о зоне безопасности вокруг атомной станции обсуждаются с секретариатом МАГАТЭ, которое является посредником в переговорах между Москвой и Киевом, приводит текст заявления РИА Новости. Глава организации Рафаэль Гросси выразил желание посетить Россию, рассказали в дипломатическом ведомстве.

    В МИД подчеркнули, что несвоевременно говорить о том, что договоренность с Украиной уже близка, и добавили, что станцию не станут передавать под контроль какой-либо третьей стране.

    В конце ноября Минобороны РФ сообщало, что территория Запорожской атомной электростанции, а также питающая её ЛЭП подверглись обстрелу. Несмотря на повреждение станции и утечку, эксперты МАГАТЭ не выявили угрозы ядерной безопасности. Из-за обстрелов были повреждены высоковольтные линии, и ЗАЭС теряла доступ к внешнему электроснабжению. На его восстановление ушло два дня.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале     «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    правду не задушишь не убьёшь!05 Дек 2022 в 22:24
    Энергодар наш Мелитополь следующий!

    хе-хе.
    +0−0
    VKuser17419822105 Дек 2022 в 22:04
    Да кому в Украине придет в голову сама мысль переговариваться с Россией? Все равно ведь обманет! Это только наивные гейропейцы могут себе позволить!
    +0−1
    Otkating05 Дек 2022 в 21:54
    Рабинович:
    - Алло, полиция! У меня в квартире массовые беспорядки!
    - Что именно происходит?
    - Моя жена Сара разбушевалась!
    - Но разве одна Сара может устроить массовые беспорядки?
    - Вы таки не знаете какая у Сары масса?!
    +1−0
    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close