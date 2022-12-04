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    Активисты рассказали, что забрали «метрополитеновского» пса у нового хозяина. Он якобы не кормил собаку несколько дней

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    Пес Марсель, который в одиночку путешествовал по петербургскому метро, попал в новую передрягу. Его пришлось с помощью полиции вытаскивать из квартиры нового хозяина, который якобы не кормил собаку больше четырех дней, рассказали «Фонтанке» 4 декабря представители службы спасения животных СК «Легион».

    Марсель попал к Сергею официальным путем — после передержки, говорит спасатель Елена. Собаку отдали две девушки, причем предварительно встретились с будущим хозяином собаки и провели собеседование, чтобы убедиться в его добросовестности. После передачи пса новый хозяин должен был держать девушек в курсе того, как у собаки идут дела, но он заблокировал контакты кураторов и пропал с радаров, добавляют в «Легионе».

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    Выяснилось, что собака больше четырех дней была заперта в квартире на проспекте Науки, отмечает руководитель «Легиона» Александр. По данным активистов, в квартире никого не было, Марселя не кормили и не выгуливали.

    читатель «Фонтанки» Елена

    Елена отмечает, что против Сергея написано заявление о жестоком обращении с животными, но сейчас Марсель спасен. Сначала он поедет на освидетельствование в клинику, а потом — на передержку. Уже есть желающие приютить пса насовсем, говорит Елена.

    По данным активистов, дверь в квартиру открыла родственница нового хозяина собаки, которая и отдала собаку. «Фонтанка» направила запрос в ГУ МВД по Петербургу и области.

    «Фонтанка» рассказывала о приключениях Марселя — в августе и сентябре он путешествовал по синей ветке метро.

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