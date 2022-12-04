Активисты рассказали, что забрали «метрополитеновского» пса у нового хозяина. Он якобы не кормил собаку несколько дней

Пес Марсель, который в одиночку путешествовал по петербургскому метро, попал в новую передрягу. Его пришлось с помощью полиции вытаскивать из квартиры нового хозяина, который якобы не кормил собаку больше четырех дней, рассказали «Фонтанке» 4 декабря представители службы спасения животных СК «Легион».



Марсель попал к Сергею официальным путем — после передержки, говорит спасатель Елена. Собаку отдали две девушки, причем предварительно встретились с будущим хозяином собаки и провели собеседование, чтобы убедиться в его добросовестности. После передачи пса новый хозяин должен был держать девушек в курсе того, как у собаки идут дела, но он заблокировал контакты кураторов и пропал с радаров, добавляют в «Легионе».