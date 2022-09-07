В метро Петербурга необычному пассажиру гладили живот. Он бродит по улицам с августа

С середины августа в соцсетях рассказывают о бесхозной собаке, которую замечают в районе Парнаса. Накануне хвостатого с пятнистыми лапками обнаружили на станции метро «Горьковская» — говорят, по синей ветке он путешествовал самостоятельно.

О встрече с псом 7 сентября рассказала читательница «Фонтанки» Катерина. По словам девушки, накануне утром пёс произвёл в подземке настоящий переполох. «Пассажир» неустанно атаковал турникеты, пытаясь пробраться к эскалаторам, и возвращался в вестибюль, когда его выводили на улицу.

«В метро был просто цирк. Сотрудники с ним играли, все его снимали. Я узнала от работников подземки, что он сам приехал на «Горьковскую», это чудо какое-то. Развлекал всех до самого закрытия станции, пока его не вывели окончательно», — рассказала девушка.



Записи о поиске хозяина собаки, очень похожей на ту, что вчера увидела Катерина, появлялись в группах «ВКонтакте» ещё 18 августа. Чёрно-белый гулял и на территории завода, и по оживлённым улицам, и по подъездам.



В пресс-службе петербургского метрополитена «Фонтанке» сообщили, что сегодня в подземке пса не видели.

