    Сейчас

    +11˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +11˚C

    Облачно, дождь

    Ощущается как 9

    2 м/с, сев

    763мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.85eur60.49
    Василеостровские задержанияКакой будет единая квитанцияСтрельба на СуворовскомОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмОбразованиеПромышленный Петербург

    В метро Петербурга необычному пассажиру гладили живот. Он бродит по улицам с августа

    6220
    4 комментария

    С середины августа в соцсетях рассказывают о бесхозной собаке, которую замечают в районе Парнаса. Накануне хвостатого с пятнистыми лапками обнаружили на станции метро «Горьковская» — говорят, по синей ветке он путешествовал самостоятельно.

    Читательница Фонтанки Катерина

    О встрече с псом 7 сентября рассказала читательница «Фонтанки» Катерина. По словам девушки, накануне утром пёс произвёл в подземке настоящий переполох. «Пассажир» неустанно атаковал турникеты, пытаясь пробраться к эскалаторам, и возвращался в вестибюль, когда его выводили на улицу.

    Читательница Фонтанки Катерина

    «В метро был просто цирк. Сотрудники с ним играли, все его снимали. Я узнала от работников подземки, что он сам приехал на «Горьковскую», это чудо какое-то. Развлекал всех до самого закрытия станции, пока его не вывели окончательно», — рассказала девушка.

    Записи о поиске хозяина собаки, очень похожей на ту, что вчера увидела Катерина, появлялись в группах «ВКонтакте» ещё 18 августа. Чёрно-белый гулял и на территории завода, и по оживлённым улицам, и по подъездам.

    В пресс-службе петербургского метрополитена «Фонтанке» сообщили, что сегодня в подземке пса не видели.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ12

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close