Роспотребнадзор сообщил о первых случаях свиного гриппа в Петербурге

В Петербурге выявлены единичные случаи свиного гриппа (штамм А(H1N1). Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 2 декабря, сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.



При этом, по словам представителя ведомства, летальных случаев в Петербурге нет. Речь идёт о тех, которые лабораторно подтверждены, уточнила Катаева.



К группам риска по свиному гриппу относятся дети младше шести лет, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями. В целом с середины ноября Роспотребнадзор зафиксировал в Петербурге рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: коронавирусом, а также ОРВИ, не включая грипп. Так, заболеваемость на неделе с 21 по 27 ноября по сравнению с показателями прошлой недели увеличилась на 19%.