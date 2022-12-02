Роспотребнадзор сообщил о первых случаях свиного гриппа в Петербурге

В Петербурге выявлены единичные случаи свиного гриппа (штамм А(H1N1). Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС в пятницу, 2 декабря, сообщила начальник отдела эпиднадзора регионального управления Роспотребнадзора Ирина Катаева.
При этом, по словам представителя ведомства, летальных случаев в Петербурге нет. Речь идёт о тех, которые лабораторно подтверждены, уточнила Катаева.
К группам риска по свиному гриппу относятся дети младше шести лет, пожилые люди, граждане с хроническими заболеваниями. В целом с середины ноября Роспотребнадзор зафиксировал в Петербурге рост заболеваемости острыми респираторными инфекциями: коронавирусом, а также ОРВИ, не включая грипп. Так, заболеваемость на неделе с 21 по 27 ноября по сравнению с показателями прошлой недели увеличилась на 19%.
Напомним, ранее стало известно о четырёх первых случаях заражения свиным гриппом в этом сезоне в Ленобласти. Все заболевшие были госпитализировали, их состояние оценивается как удовлетворительное.
Накануне экс-глава Роспотребнадзора и бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко рассказал о том, как связано распространение свиного гриппа с пандемией коронавирусом и хроническим стрессом.