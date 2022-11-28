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    В комздраве рассказали о состоянии заболевших свиным гриппом в Ленобласти

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    Все четверо заболевших свиным гриппом в Ленобласти находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Об этом вечером 28 ноября сообщили в пресс-службе областного правительства.

    По данным комздрава региона, заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары и получают современные противовирусные препараты прямого действия. Врачи также наблюдают пациентов на предмет возможного обострения у них на фоне гриппа хронических заболеваний.

    «Фонтанка» писала, что о первых четырех случаях заражения свиным гриппом в Ленобласти в этом сезоне стало известно в понедельник, 28 ноября.

    18 ноября Роспотребнадзор заявил, что в России начался эпидемиологический сезон заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Граждан просят вовремя делать прививки.

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