В комздраве рассказали о состоянии заболевших свиным гриппом в Ленобласти

Все четверо заболевших свиным гриппом в Ленобласти находятся в удовлетворительном состоянии, их жизням ничего не угрожает. Об этом вечером 28 ноября сообщили в пресс-службе областного правительства.



По данным комздрава региона, заразившиеся госпитализированы в инфекционные стационары и получают современные противовирусные препараты прямого действия. Врачи также наблюдают пациентов на предмет возможного обострения у них на фоне гриппа хронических заболеваний.



«Фонтанка» писала, что о первых четырех случаях заражения свиным гриппом в Ленобласти в этом сезоне стало известно в понедельник, 28 ноября.