В Ленобласть пришёл свиной грипп. Пациенты в больнице

Четыре случая заражения свиным гриппом зафиксировали врачи в Ленинградской области. Об этом 28 ноября сообщает портал 47news, ссылаясь на пресс-службу комитета по здравоохранению регионального правительства.



Всего за период с 11 ноября в регионе зарегистрировали 12 случаев гриппа, первых в этом сезоне. Половина заражений была установлена на минувшей неделе.



По данным ведомства, все пациенты не были привиты. Больных свиным гриппом госпитализировали, часть из них лечится в Петербурге. Большинство больных гриппом — дети, среди заражённых есть и беременная женщина.

