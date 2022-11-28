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    В Ленобласть пришёл свиной грипп. Пациенты в больнице

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    Четыре случая заражения свиным гриппом зафиксировали врачи в Ленинградской области. Об этом 28 ноября сообщает портал 47news, ссылаясь на пресс-службу комитета по здравоохранению регионального правительства.

    Всего за период с 11 ноября в регионе зарегистрировали 12 случаев гриппа, первых в этом сезоне. Половина заражений была установлена на минувшей неделе.

    По данным ведомства, все пациенты не были привиты. Больных свиным гриппом госпитализировали, часть из них лечится в Петербурге. Большинство больных гриппом — дети, среди заражённых есть и беременная женщина.

    18 ноября Роспотребнадзор заявил, что в России начался эпидемиологический сезон заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Граждан просят вовремя делать прививки.

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