Россиянам снова грозят грипп и коронавирус. Роспотребнадзор призывает прививаться

В России начался эпидемиологический сезон заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Жителям страны снова рекомендуют вовремя делать прививки.
Штаммы вирусов гриппа отличаются от тех, что циркулировали в прошлом сезоне, сообщает 18 ноября пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что остается опасным и штамм «свиного гриппа». Коронавирус активизируется: заболеваемость растет в 20 регионах, включая Москву и область.
«Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9 %, что также вызывает опасения», — добавляют в ведомстве.
Кое-кто из россиян уже подхватил новую версию омикрон-штамма — «цербер». Он быстрее передается от человека к человеку и считается особо опасным для групп риска: пожилых и лиц с хроническими заболеваниями.