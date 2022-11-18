Россиянам снова грозят грипп и коронавирус. Роспотребнадзор призывает прививаться

В России начался эпидемиологический сезон заболеваемости гриппом, ОРВИ и COVID-19. Жителям страны снова рекомендуют вовремя делать прививки.

Штаммы вирусов гриппа отличаются от тех, что циркулировали в прошлом сезоне, сообщает 18 ноября пресс-служба Роспотребнадзора. Отмечается, что остается опасным и штамм «свиного гриппа». Коронавирус активизируется: заболеваемость растет в 20 регионах, включая Москву и область.

«Доля внебольничных пневмоний среди больных COVID-19 за последний месяц увеличилась с 1,9 до 2,9 %, что также вызывает опасения», — добавляют в ведомстве.