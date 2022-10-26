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    COVID-19

    Сверхзаразный штамм «Цербер» уже появился в России

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    11 комментариев

    Два новых штамма коронавируса выявлены в России. В их числе штамм «Цербер». Предполагается дальнейшее распространение новинок, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Цербер» считается сверхзаразным и особенно опасным штаммом для групп риска.

    При этом в России, по словам Поповой, пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости ковидом, эпидситуация управляемая, роста не ожидается, вводить ограничения в связи с инфекцией не планируется, пишет 26 октября «Российская газета».

    По данным федерального оперштаба, на 26 октября в России за сутки госпитализировали с коронавирусом 1 451 человека, на 7,9 % меньше по сравнению с 25 октября. Выявлено 7 518 новых случаев COVID-19. Подтверждено 80 летальных исходов. В Петербурге 103 госпитализации, 471 заражение и 12 смертей.

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    Комментарии 11

    27482170826 Окт 2022 в 13:49
    а вообще основной вирус в РФ уже 22 года
    +0−0
    27482170826 Окт 2022 в 13:48
    а что кто то снова дал отмашку на раскручивание короны? рано еще, у нас СВО еще не закончилось ,вот когда закончится тогда можно снова пандемию обьявлять , круговорот должен продолжаться
    +0−0
    26 Окт 2022 в 13:24
    Какой вирус?! А ну, прекратите дискредитацию!
    +2−1
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