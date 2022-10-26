Сверхзаразный штамм «Цербер» уже появился в России

Два новых штамма коронавируса выявлены в России. В их числе штамм «Цербер». Предполагается дальнейшее распространение новинок, предупредила глава Роспотребнадзора Анна Попова. «Цербер» считается сверхзаразным и особенно опасным штаммом для групп риска.



При этом в России, по словам Поповой, пятую неделю наблюдается снижение заболеваемости ковидом, эпидситуация управляемая, роста не ожидается, вводить ограничения в связи с инфекцией не планируется, пишет 26 октября «Российская газета».