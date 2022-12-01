Онищенко связал свиной грипп и пандемию. Виноват в том числе стресс

«У нас более 21 миллиона переболевших (коронавирусом. — Прим. ред. ), это официальная статистика. А это означает ослабленный иммунитет. Те, кто не переболел (…), всё равно находились в состоянии хронического стресса, а он неблагоприятно сказывается на состоянии иммунной системы», — цитирует Онищенко 1 декабря РИ Новости.

На распространение свиного гриппа (штамм А(H1N1)-2009) повлияли ослабленный после пандемии коронавируса иммунитет и хронический стресс. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог РАН, экс-глава Роспотребнадзора и бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

Ещё одним фактором, по словам бывшего главного санитарного врача России, является то, что свиной грипп сам по себе достаточно агрессивный с точки зрения клинических проявлений.



По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей вырос на 18,5%. Среди выявляемых случаев преобладает именно свиной грипп, который зафиксирован уже в 55 регионах.

