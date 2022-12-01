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    Онищенко связал свиной грипп и пандемию. Виноват в том числе стресс

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    На распространение свиного гриппа (штамм А(H1N1)-2009) повлияли ослабленный после пандемии коронавируса иммунитет и хронический стресс. Такое мнение высказал врач-эпидемиолог РАН, экс-глава Роспотребнадзора и бывший депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко.

    «У нас более 21 миллиона переболевших (коронавирусом.Прим. ред.), это официальная статистика. А это означает ослабленный иммунитет. Те, кто не переболел (…), всё равно находились в состоянии хронического стресса, а он неблагоприятно сказывается на состоянии иммунной системы», — цитирует Онищенко 1 декабря РИ Новости.

    Ещё одним фактором, по словам бывшего главного санитарного врача России, является то, что свиной грипп сам по себе достаточно агрессивный с точки зрения клинических проявлений.

    По данным Роспотребнадзора, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в России по сравнению с прошлой неделей вырос на 18,5%. Среди выявляемых случаев преобладает именно свиной грипп, который зафиксирован уже в 55 регионах.

    Ранее «Фонтанка» писала о четырёх первых заболевших свиным гриппом в этом сезоне, которых госпитализировали в Ленобласти.

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