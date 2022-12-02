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    «Отвратительно и убого». Хабаровский «Совет отцов» скупил тираж «Лета в пионерском галстуке» и снял его показательную казнь

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    Хабаровские активисты выкупили книги ЛГБТ-тематики из нескольких магазинов города и отправили их на переработку, а могли бы в костёр. «Счастлив это рвать», — рассказывает на видео учитель одной из местных школ.

    Автор: Владислав Кушниренко

    Ролик с уничтожением книг 2 декабря опубликовал на своей странице один из участников акции, учитель истории и обществознания. Рейд по книжным накануне устроил местный «Совет отцов» — как указано на сайте, общественная организация при администрации города.

    «АиФ-Дальинформ» пишет, что общественники обходят магазины с середины ноября. «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка» исчезли с полок, но в книжных одной сети остались — в опережение закона их убирать не стали.

    Активисты выкупили тираж и отправили на переработку, хотя в организованном изданием опросе большинство проголосовало за сожжение.

    «Я рад внести свой вклад в спасение нашей молодежи, нашей цивилизации от этих западных лжеценностей. Слава России! — говорит на видео учитель в перерывах между патриотической песней. — Я счастлив это делать, это рвать. Это все отвратительно, убого, и этого не должно быть в России. Просто не должно быть. Если Запад решил сойти с ума, это право Запада. Мы не Запад, мы отдельная цивилизация, великая цивилизация с тысячелетней историей. У нас свои ценности, основанные на православии, мы Третий Рим, нам это не нужно. <…> Я тут уже рву и рву… Всё это отправляется на переработку».

    Закон о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола приняла Госдума. 30 ноября его поддержал Совет Федерации, теперь дело за президентом. Борцы с содомом не стали ждать его подписи в документе. «Фонтанка» сообщала, что в конце ноября книжный интернет-магазин «Лабиринт» убрал из продажи все, что может подпадать под запрет. «Лето в пионерском галстуке», например, было уже не найти.

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