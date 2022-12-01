Российские сотрудники IKEA требуют справедливости и грозят забастовкой. Но услышат ли в Европе

Окончательный уход IKEA из РФ лишил работы не всех ее сотрудников, однако некоторые из тех, кто остались, крайне недовольны позицией компании. Российские профсоюзы еще пытаются добиться справедливости.

Как пишет 47news, на 5 декабря запланирована ежегодная глобальная, но неформальная встреча менеджмента международной IKEA с профсоюзными лидерами, но россиян там в этом году не ждут. Тем не менее, органайзер профсоюза [представитель профсоюза, который организует работников, - Прим. Ред.] лесных отраслей IKEA Тихвин Александр Илларионов рассказал, что российские активисты все же постараются довести до боссов холдинга позицию коллективов деревообрабатывающих фабрик Тихвина, Новгорода и Вятки, а также сотрудников бывшей розницы по вопросам денежных выплат и увольнений.

Илларионов уверен, что российские активисты смогут донести свою позицию. Члены профсоюза хотят напомнить европейцам про брошюру с принципами корпорации IKEA. «Нас просто обжигает, когда все эти принципы нарушаются один за другим», – говорит он.

Среди прочего, работники недовольны отказом от выплат россиянам традиционных бонусных премий конца года, так называемых Thank («Спасибо») – примерно 20 тысяч рублей для коллективов тихвинской, новгородской и вятской IKEA Industry.

Тем временем работники бывшего торгового комплекса «ИКЕА Дыбенко» под Всеволожском начали предупредительную забастовку. Ее участники выступают за коллективные переговоры и достойные примирительные процедуры.

