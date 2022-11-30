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    Ким Кардашьян и Канье Уэст договорились без суда. Рэперу после развода предстоит платить алименты

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    Соглашение о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста достигнуто без судебного разбирательства. Об этом 30 ноября сообщает The Guardian.

    Бывшие супруги и их адвокаты подали в суд документы об утверждении условий расставания. По данным издания, в них, в частности, указаны алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц, которые Уэст будет выплачивать Кардашьян. Также известно, что пара договорилась о совместной опеке над детьми.

    В браке пара прожила 8 лет. У Кардашьян и Уэста четверо детей, которым от 3 до 9 лет. Бывшие супруги будут поровну делить расходы на охрану и частную школу для детей, в том числе колледж. Согласно брачному договору, имущество пары было в основном раздельным.

    История отношений Ким Кардашьян и Канье Уэста

    Пара начала встречаться в 2012 году. Год спустя у Кардашьян и Уэста родился первый ребенок. Поженились они 24 мая 2014 года во Флоренции.

    Кардашьян впервые подала на развод в феврале 2021 года. Однако публичного раскола не произошло до начала 2022-го, пока Уэст не начал публично набрасываться на Кардашьян и ее близких. В частности, рэпер жаловался на то, что ему не разрешали принимать важные решения, касающиеся детей, и не допускали на мероприятия с их участием, в том числе дни рождения.

    Для Кардашьян это был третий брак, для Уэста — первый. Пара была одной из самых популярных в мире в последние годы.

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