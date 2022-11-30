Ким Кардашьян и Канье Уэст договорились без суда. Рэперу после развода предстоит платить алименты

Соглашение о разводе Ким Кардашьян и Канье Уэста достигнуто без судебного разбирательства. Об этом 30 ноября сообщает The Guardian.



Бывшие супруги и их адвокаты подали в суд документы об утверждении условий расставания. По данным издания, в них, в частности, указаны алименты в размере 200 тысяч долларов в месяц, которые Уэст будет выплачивать Кардашьян. Также известно, что пара договорилась о совместной опеке над детьми.

В браке пара прожила 8 лет. У Кардашьян и Уэста четверо детей, которым от 3 до 9 лет. Бывшие супруги будут поровну делить расходы на охрану и частную школу для детей, в том числе колледж. Согласно брачному договору, имущество пары было в основном раздельным.