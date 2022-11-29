В Петербурге продолжают бить автобусы по утрам. На Пулковском пассажиры остались «в стеклах и царапинах»

Дороги Петербурга утром 29 ноября были на 1 балл свободнее, чем накануне, но это не спасло автобусы от попадания в ДТП. До размаха понедельника не дотянуло, но очевидцы в первой половине дня насчитали по крайней мере две аварии с их участием.

На Московском проспекте, перед пересечением с Ленинским проспектом, столкнулись автомобиль KIA K5 и автобус №3, сообщает в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Тимур. В СПб ГУП «Пассажиравтотранс» «Фонтанке» рассказали, что авария произошла в 8:55. «Водитель легкового автомобиля при перестроении не предоставил преимущество автобусу маршрута №3 и совершил с ним столкновение. Вины водителя автобуса нет», — сообщили в пресс-службе перевозчика. Пострадавших в ДТП не было.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Около 11:20 случилась авария на Пулковском шоссе, напротив «Зеленого квартала». По словам участницы «ДТП и ЧП» Анюты, автобус №301 заехал на поребрик, после чего машину повело. «Водитель то ли уснул, то ли кто-то подрезал, — пишет она. — Стекла выбиты, пассажиры в стеклах, царапинах, никто сильно не пострадал». В компании-перевозчике «Домтрансавто» «Фонтанке» рассказали, что водитель автобуса уходил от столкновения в автомобилем и наехал на поребрик. От вибрации по корпусу противоаварийные стекла рассыпались. По предварительной информации, в скорую на месте никто не обращался.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» Поделиться Поделиться





Примерно в то же время на Московском проспекте тоже заметили ДТП и стоящие рядом автобусы. В телеграм-канале «Мегаполис» со слов очевидца сообщили, что в районе дома 28 столкнулись лазурный автобус и автомобили Audi и Skoda. Из-за аварии проспект в сторону центра на некоторое время оказался «заткнут» плотной пробкой. В пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок» уточнили, что столкнулись там только две легковые машины. Они и стали виновниками затора.

Фото: «Мегаполис» Фото: «Мегаполис» Поделиться Поделиться





Накануне за утром произошло три ДТП с автобусами, в одном из которых столкнулись сразу два разных маршрутов. На перекрестке улицы Есенина и проспекта Луначарского в столкновении автобуса и кроссовера пострадали три пассажира. Еще один случай очевидцы приняли за ДТП: на Заневском проспекте легковой автомобиль перегородил дорогу автобусу, но столкновения все же не произошло.

Изрядно помешало движению утром 29 ноября и ЧП с фурой на пересечении набережной Фонтанки и Старо-Петергофского проспекта, рассказал «Фонтанке» читатель. Большегруз встал посреди дороги при повороте с набережной в сторону Рижского проспекта, перегородив несколько полос. Чтобы его объехать тем, кто следовал по Старо-Петергофскому со стороны Рижского, приходилось выезжать на встречную полосу.

Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия Фото: Читательница «Фонтанки» Юлия Поделиться Поделиться





Читательница «Фонтанки» Юлия

При этом максимальная загруженность дорог в Петербурге утром составила обычные 6 баллов. Плотнее всего — на «восьмерочку» — было на проспекте Культуры и Тихорецком проспекте в сторону центра. По 7 баллов отметили на Невском проспекте к Дворцовой площади и проспекте Стачек в центр. Самые крупные пробки утра собрались на проспекте Обуховской Обороны (5,1 км от вантового моста до улицы Крупской), проспекте Стачек и Старо-Петергофском проспекте (4,8 км от Комсомольской площади до Старо-Калинкиного моста), внутреннем кольце КАД (4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной), Витебском проспекте и Воздухоплавательной улице (4,2 км от Бассейной улицы до Лиговского проспекта), а также на Кубинской улице (4,1 км от железнодорожного переезда до Благодатной улицы).