Понедельник в Петербурге начался россыпью ДТП с автобусами

Начало недели в Петербурге оказалось более пробочным, чем обычно, и недобрым к общественному транспорту. За утро 28 ноября в городе заметили сразу несколько аварий с участием автобусов.
На перекрестке Заневского проспекта и проспекта Энергетиков утром собралась одна из крупнейших пробок. Очевидец в группе в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщил, что там лоб в лоб столкнулись автобус №5 и легковой автомобиль Volvo. В СПб ГКУ «Организатор перевозок» информацию об аварии опровергли, пояснив, что водитель «Вольво» перекрыл проезд автобусу, который следовал на зеленый свет, но столкновения не было. (Новость дополнена в 12:13.)
На пересечении улицы Есенина и проспекта Луначарского не разъехались автобус и кроссовер. Дама на Audi получила от тяжеловеса удар в бок, рассказал очевидец.
Более подходящий по весовой категории соперник попался общественному транспорту на пересечении Витебского проспекта с Заставской улицей в направлении Лиговского проспекта. Там столкнулись автобус и самосвал, перекрыв все полосы движения, пишут в группе.
А в Колпино сошлись сразу два автобуса: лазурный догнал белый. Подробности ДТП уточняются.
Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», заторов на перекрестках, которые перегородили аварии с общественным транспортом, уже не наблюдается. В целом же утро 28 ноября в Петербурге оказалось чуть более пробочным, чем обычно бывает по понедельникам. Максимальная загруженность дорог составила 7 баллов вместо шести. Плотнее всего было на Приморском проспекте в центр, там наблюдались почти максимальные 9 баллов. По 8 баллов было на Заневском проспекте и проспекте и на проспекте Культуры — Тихорецком проспекте в сторону центра.
Самые крупные пробки утра фиксировали:
- в 8:57 на внешнем кольце КАД — 5,5 км от Колтушского шоссе до Рябовского шоссе;
- в 9:15 на проспекте Косыгина, Заневском проспекте и проспекте Энергетиков — 5,4 км от улицы Коммуны до Якорной улицы;
- в 9:21 на внутреннем кольце КАД — 4,8 км от Мурманского шоссе до Октябрьской набережной;
- в 9:15 на Софийской улице — 4,4 км от Николаевского проезда до Дунайского проспекта;
- в 9:27 на Приморском шоссе и Приморском проспекте — 4,3 км от Яхтенной улицы до улицы Академика Шиманского.