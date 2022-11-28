Понедельник в Петербурге начался россыпью ДТП с автобусами

Начало недели в Петербурге оказалось более пробочным, чем обычно, и недобрым к общественному транспорту. За утро 28 ноября в городе заметили сразу несколько аварий с участием автобусов.



На перекрестке Заневского проспекта и проспекта Энергетиков утром собралась одна из крупнейших пробок. Очевидец в группе в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» сообщил, что там лоб в лоб столкнулись автобус №5 и легковой автомобиль Volvo. В СПб ГКУ «Организатор перевозок» информацию об аварии опровергли, пояснив, что водитель «Вольво» перекрыл проезд автобусу, который следовал на зеленый свет, но столкновения не было. (Новость дополнена в 12:13.)