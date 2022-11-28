Подброшенный сыщиком в роли карманника наркотик — не дело санитаров

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Поделиться Поделиться





Полиция провоцировала известного по делу «банды санитаров» петербуржца Марата Дрейзина, и он невиновен. Суд назвал попытку подброса наркотика покушением на сбыт.

Приморский районный суд 25 ноября приговорил петербуржца Николая Захаржевского к 3 годам колонии строгого режима за самое необычное из возможных покушение на сбыт наркотиков. Он нанял карманника, чтобы тот подбросил дозу наркоманке, а ту задержали с поличным полицейские. В роли карманника выступил оперативник, и замысел не удался. Следственный комитет в этом деле потерпел редкое фиаско. Суд полностью развалил обвинение Захаржевского о том же самом в составе организованной группы с Маратом Дрейзиным во главе.



Марат Дрейзин хорошо знаком правоохранительным органам. В 2006 году Петербургский городской суд признал лидера «банды санитаров» Павла Беляева, санитаров 2-й и 3-й городских больниц Полешкина и Чабана, а также бывшего главного врача Городской наркологической больницы Тихомирова и генерального директора ООО «КредоМЕД» Дрейзина виновными в убийствах санитара Ефимова и начмеда ГНБ Ларисы Артюховской. Кроме того, Беляев, Дрейзин и Тихомиров были признаны виновными в трех нападениях на бывшего главного нарколога СЗФО Леонида Шпиленю. Однако по этим эпизодам их уголовное преследование было прекращено в связи с истечением сроков давности. Беляев был приговорен к 15 годам. Дрейзин активно сотрудничал со следствием, благодаря чему получил тогда 4 года.



Перед передачей дела в суд весной 2021 года петербургский СК формулировал фабулу следующим образом:

«В 2020 году Дрейзин разработал план, целью которого являлось незаконное привлечение свидетеля к уголовной ответственности с заключением ее под стражу и оказание на нее воздействия для изменения показаний. Согласно разработанному Дрейзиным плану, обвиняемый приискал вора-карманника, который должен был тайно подбросить женщине наркотическое средство в значительном размере, после чего проинформированные сотрудники полиции должны были на законном основании ее задержать. Однако свой преступный умысел соучастники до конца не довели, поскольку в роли вора-карманника выступил сотрудник полиции…»



Цепочка отношений фигурантов виделась следствию такой. Марат Дрейзин решил нейтрализовать наркоманку, давшую против него показания в другом уголовном деле — о квартирном мошенничестве. Для этого он просил некоего Алексея Сомова найти карманника, который подбросил бы женщине наркотик, после чего проинформированные полицейские взяли бы её с поличным. Сомов, по версии следствия, нашел карманника, передал его контакты Дрейзину, а тот Захаржевскому с деньгами и соответствующими инструкциями.



Алексей Сомов, кстати, в сентябре 2018 года стал публичным — на страницах «Фонтанки» признался в поджогах и прочих методах конкурентной борьбы в похоронном бизнесе, где сам был исполнителем.



«Бóльшую часть времени я посвящал слежке за людьми и машинами, проколам колес и поджогам, а также исполнению прочих акций устрашения. Но я никогда лично не участвовал в силовых акциях: никого не бил и тем более не убивал. Я пацифист. Но знаю, что частенько объекты моего негласного наблюдения оказывались избитыми после того, как я докладывал шефу маршруты их передвижений», — рассказал он. Взаимоотношения Сомова с Дрейзиным суд назвал провокацией, совершенной по указанию сотрудников полиции, а аудиозапись их разговора признал недопустимым доказательством. Это случилось после того, как запись в ходе ознакомления с материалами дела выдал адвокату осужденного Дэю Исакасу следователь Борис Смирнов — тот самый, кстати, который в нулевых годах расследовал «дело санитаров» и потому хорошо знает Марата Дрейзина. При сопоставлении выданной фонограммы и приобщенной к делу выяснилось, что они разные. В приобщенной кое-чего не хватало. Так из дела ушла «организованная группа»



«Совокупности доказательств, достоверно подтверждающих наличие в действиях Захаржевского Н. О . <...> совершение преступления в составе группы лиц по предварительному сговору с Дрейзиным М. Е . <...> суду представлено не было…» — написано в мотивировочной части приговора. Следователь Борис Смирнов с этим не согласен. «Фонограмма, которую я передал адвокату на этапе ознакомления с материалами дела, полностью соответствовала той, что была в самих материалах дела. Что они потом нахимичили — не знаю, в этом предстоит разобраться. Что касается Дрейзина — уверен, что следствием его вина доказана. Мы с прокуратурой изучим приговор и подготовим апелляционное представление», — сказал следователь СК Борис Смирнов.



Из приговора Приморского райсуда следует, что Марат Дрейзин заплатил Николаю Захаржевскому 300 000 рублей, чтобы тот с помощью знакомых сотрудников полиции организовал «честное» задержание женщины с дозой (она же наркоманка). Но ничего не вышло, и Захаржевский, чтобы не терять заработок, сам нашел карманника для подброса наркотика, но снова неудачно — им оказался оперативник. События развивались летом 2020 года, и задержанным оказался Захаржевский, а не женщина, против которой он запланировал некрасивую комбинацию.

Она — соседка покойной владелицы квартиры в Приморском районе. Эту квартиру пытались продать после смерти хозяйки, что следствие расценило как мошенничество. Наркоманка из дела Захаржевского дала показания против обвиняемых в хищении квартиры, в частности опознала Дрейзина в человеке, однажды приезжавшем к дому вместе с приятельницей. Позиция следствия: Дрейзин является организатором преступления по хищению квартиры и нанес государству ущерб в размере не менее 3 миллионов рублей, ему заочно предъявлено обвинение.



Лев Годованник

