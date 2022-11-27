«Мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины». Родригао – о драке со «Спартаком»

Защитник «Зенита» Родригао, который стал одним из активных участников потасовки в конце матча со «Спартаком», заявил, что игроки московской команды «постоянно провоцировали» хозяев. Слова бразильца приводятся на сайте сине-бело-голубых.

«Очень жаль, но в футболе иногда случается подобное. К финальному свистку кровь уже кипела, потому что по ходу встречи все игроки соперника постоянно провоцировали нас, как будто искали возможности начать то, что и произошло в итоге», – говорит игрок.



Родригао отметил, что ему не понравилось то, что произошло, но эмоции порой переливаются через край. По его словам, футболисты «Зенита» выходят на поле играть в футбол и наилучшим образом представлять Петербург и своих болельщиков, но сегодня соперник «приехал на стадион не играть, а заниматься провокациями и удерживать нужный ему результат».



«Разумеется, можно было бы избежать того, что случилось — если бы с их стороны было меньше провокаций на глазах у наших родных и близких, в нашем собственном доме. Сложно было терпеть все это и продолжать оставаться хладнокровными, в какой-то момент мы были вынуждены защищать свою честь как мужчины», – говорит бразилец.



Об эмоциях в матче принципиальных соперников после игры говорил и главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Он видит арбитров одними из виновников произошедшего. По его мнению, в ходе игры пропускалось «много фолов», а заданный порог борьбы был излишним. Также специалист был удивлен тому, что с поля не удалили полузащитника «Спартака» Квинси Промеса, который, как считает Семак, был главным зачинщиком драки.

Еще один активный участник, спартаковец Александр Соболев, извинился за произошедшее и сказал, что подобного быть не должно. «Была драка, да. Кто начал ее? Все видели, что начал ее «Зенит», когда Родригао пнул ногой Шамара Николсона», – сказал форвард.

