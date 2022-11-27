«Никто особо не пострадал». Семак объяснил, почему началась драка

Футболисты «Зенита» и «Спартака» не сдержали эмоции в конце матча Кубка России. Массовой драки можно было избежать, заявил 27 ноября на пресс-конференции главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак.



По словам Семака, арбитры пропускали «много фолов», и если бы судья начал реагировать раньше, то стычки бы не случилось. «У меня после первого тайма складывалось впечатление, что добром это не кончится», — с улыбкой сказал главный тренер «Зенита».

«Все прошло в «лайтовом» режиме, никто особо не пострадал. Что касается эмоций, не сдержались. Думаю, что, если бы конфликт Барриоса и Промеса разняли в самом начале, ничего бы не было», — считает Семак. Он также удивился тому, что Барриос был удален, а Промес, которого Семак назвал главным зачинщиком драки, нет.