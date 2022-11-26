В Петербурге замирают реки. Первый лёд появился до наступления зимы

Мороз сковывает реки Петербурга. Тонкий слой льда на воде образовался за четыре дня до наступления зимы.

Инспекцию рек провели фотографы «Фонтанки» 26 ноября. Так, напористым течением Невы лёд ещё не завладел. Но у набережных уже можно наблюдать прозрачные тонкие пластинки.

Мойку, канал Грибоедова и Фонтанку в некоторых местах почти затянуло от берега до берега, а где-то реки ещё стоят «живыми» и видно их течение.

Выход на лёд в Петербурге запрещён до 15 апреля. Если вы хотите безопасно провести время на льду, тот вот наш гайд по городским каткам.