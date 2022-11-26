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    В Петербурге замирают реки. Первый лёд появился до наступления зимы

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    1 комментарий

    Мороз сковывает реки Петербурга. Тонкий слой льда на воде образовался за четыре дня до наступления зимы.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    Инспекцию рек провели фотографы «Фонтанки» 26 ноября. Так, напористым течением Невы лёд ещё не завладел. Но у набережных уже можно наблюдать прозрачные тонкие пластинки.

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    Мойку, канал Грибоедова и Фонтанку в некоторых местах почти затянуло от берега до берега, а где-то реки ещё стоят «живыми» и видно их течение.

    Выход на лёд в Петербурге запрещён до 15 апреля. Если вы хотите безопасно провести время на льду, тот вот наш гайд по городским каткам.

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    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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