Смольный передал РПЦ здание на Черняховского, где находится факультет РАНХиГС. Студентов пока не выселят

Здание на улице Черняховского, 6/10, где находится факультет социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, безвозмездно передано в собственность Русской православной церкви. Это следует из материалов, опубликованных 25 ноября на сайте комитета имущественных отношений.
В общей сложности приходу Крестовоздвиженского казачьего собора перейдут помещения площадью около 3 тыс. кв. м. Договор с РАНХиГС от 1 августа 1999 года, на основании которого здесь размещается факультет социальных технологий, указан в качестве обременения.
Ранее стало известно, что приход Крестовоздвиженского казачьего собора попросил у Смольного передать ему безвозмездно в собственность 14 помещений в здании на Черняховского, 6/10, сославшись на то, что оно было построено на земле Крестовоздвиженской церкви в 1898–1899 годах. Здесь размещался Александро-Мариинский дом призрения заштатного и сиротствующего духовенства Санкт-Петербургской епархии.
Студенты президентской академии обратились к патриарху Кириллу с просьбой сохранить их факультет. Под письмом подписались более 1 000 человек.
Власти города признали требования РПЦ обоснованными, но договорились, что факультет социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС останется в здании еще на пять лет после его передачи церкви.