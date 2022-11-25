Смольный передал РПЦ здание на Черняховского, где находится факультет РАНХиГС. Студентов пока не выселят

Здание на улице Черняховского, 6/10, где находится факультет социальных технологий Северо-Западного института управления РАНХиГС, безвозмездно передано в собственность Русской православной церкви. Это следует из материалов, опубликованных 25 ноября на сайте комитета имущественных отношений.



В общей сложности приходу Крестовоздвиженского казачьего собора перейдут помещения площадью около 3 тыс. кв. м. Договор с РАНХиГС от 1 августа 1999 года, на основании которого здесь размещается факультет социальных технологий, указан в качестве обременения.

