«Передают как деревню — вместе с крестьянами». Студенты президентской академии просят патриарха Кирилла сохранить факультет социальных технологий

Студенты Северо-Западного института управления, филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте, подписали письмо к патриарху Кириллу. Они просят помочь им сохранить факультет социальных технологий, помещения которого хочет забрать казачий собор.

Как отмечают студенты, факультет социальных технологий располагается в здании на улице Черняховского уже почти 30 лет, в 2019 году там открылся единственный в городе Музей журналистики.

«Студенты Академии государственной службы готовы понять, что наш учебный корпус наверняка понадобился для каких-то благих целей. Однако все обращения руководства нашего института к городским властям с просьбой подобрать замену нашему зданию не увенчались успехом. Здание передают церкви вместе со студентами и преподавателями. Так, как до 1861 года продавались деревни: вместе с крепостными крестьянами», — говорится в письме. Студенты добавляют, что у них нет гарантий, что после передачи помещений факультета РПЦ не потребуют в кратчайшие сроки освободить помещение.

«Несколько лет назад Вы сказали: «Образование — это краеугольный камень общества и государства… Трудно представить, что может произойти с нашей страной, если мы по неведению или неопытности разрушим свое образование». Помогите нам, не дайте разрушить один из очагов образования!» — просят студенты. Под письмом подписались более 1000 человек. Факультет социальных технологий РАНХиГС, на котором готовят будущих журналистов, специалистов по связям с общественностью и работников соцсферы, располагается в здании на улице Черняховского, 6/10, с начала 1990-х годов. Факультет занимает почти 2,5 тыс. кв. м. В здании обучаются порядка 2 тыс. студентов, а вуз потратил на реконструкцию и модернизацию здания более 100 млн руб.

Декан факультета Олег Кузин рассказал «Фонтанке», что общался с представителями собора, которые претендуют на помещения факультета, но они не смогли гарантировать ему, что не выселят студентов: «Мы не возражаем против того, чтобы выполнить закон и освободить это здание. Но мы просим решить сначала наш вопрос, ведь нас нельзя определить абы куда — есть целый набор требований для учебного учреждения, санитарные, пожарные стандарты». По его словам, руководство вуза предлагало городским властям заключить с институтом договор срочной аренды на 5 или 10 лет, это бы дало время на переезд. Власти сначала были согласны на такой вариант, но затем вмешались представители церкви, попросив ускорить решение вопроса о передаче здания, и в перезаключении договора институту отказали. «Мы знаем, что в городе есть пустующие здания — это и помещение бывшего суда на Фонтанке, и здание американского консульства. Мы понимаем, что Крестовоздвиженский собор — жемчужина архитектуры, требуется много денег на реставрацию и поддержание его состояния, но почему это нужно делать за счёт ребят? Нам бы очень хотелось, чтобы устами святейшего патриарха нам сказали, что нас не выкинут. Ведь сейчас нас никто не хочет успокаивать. А мы просто просим войти в наше положение». Кузин добавил, что сам он при этом не чуждый церкви человек — у него три церковных ордена, в том числе за возвращение Валаама РПЦ.