В Смольном заявили, что РПЦ пять лет не будет выгонять студентов РАНХиГС из здания на Черняховского

Здание на улице Черняховского, 6/10, где располагается факультет социальных технологий РАНХиГС, все-таки передадут церкви, но студентов выгонять тоже не спешат.



Как сообщил 18 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский, церковь действительно имеет права на здание, однако прерывать учебный процесс нельзя, для университета будут искать новые площади.



«Поэтому губернатором было достигнуто соглашение о том, чтобы оставить в этом здании учебное заведение ещё на пять лет уже после его передачи церкви», — заявил Пиотровский.

