В Смольном заявили, что РПЦ пять лет не будет выгонять студентов РАНХиГС из здания на Черняховского

Здание на улице Черняховского, 6/10, где располагается факультет социальных технологий РАНХиГС, все-таки передадут церкви, но студентов выгонять тоже не спешат.
Как сообщил 18 ноября вице-губернатор Борис Пиотровский, церковь действительно имеет права на здание, однако прерывать учебный процесс нельзя, для университета будут искать новые площади.
«Поэтому губернатором было достигнуто соглашение о том, чтобы оставить в этом здании учебное заведение ещё на пять лет уже после его передачи церкви», — заявил Пиотровский.
Ранее студенты президентской академии обратились к патриарху Кириллу с просьбой сохранить их факультет. Под письмом подписались более 1000 человек.
Факультет социальных технологий РАНХиГС, на котором готовят будущих журналистов и специалистов по связям с общественностью и работников соцсферы, располагается в здании на улице Черняховского, 6/10, с начала 1990-х годов. В конце октября 2022 года стало известно, что приход Крестовоздвиженского казачьего собора попросил у Смольного передать ему безвозмездно в собственность 14 помещений общей площадью почти 3 тыс. кв. м. При том что общая площадь здания 4,7 тыс. кв. м.
Заявитель сослался на информацию, согласно которой здание, в котором располагается факультет вуза, было построено в конце XIX века как Александро-Мариинский дом призрения, а на четвертом этаже в 1900 году была освящена церковь.