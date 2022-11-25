Колесов рассказал о странностях нынешней погоды. Это противостояние двух огромных барических систем и не только

Погода в Петербурге только кажется спокойной и серой. На самом деле она необычная. О небесном конфликте и неожиданных проявлениях рассказал 25 ноября главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канеле .

«В атмосфере над севером Европы складывается интересная ситуация, так как в ближайшие дни продолжится противостояние двух огромных барических систем, расположенных на обширном пространстве», — сообщил Колесов.

Над Атлантикой, по его словам, располагается изолированная барическая депрессия. Она не может прорваться на восток из-за вставшего на её пути антициклона. Антициклон же начинает усиливаться (его центр находится над Архангельской областью). Именно он будет определять погоду в ближайшие дни.



Ночь на субботу в Петербурге, по прогнозам, станет еще холоднее, чем сегодняшняя, — минус 8–10 градусов. Завтра днём будет около минус 5. Небольшое потепление можно ждать в начале следующей недели.



«В данной ситуации необычное… это снег в мощном антициклоне, который придет в воскресенье на территорию Ленинградской области и в Санкт-Петербург при атмосферном давлении близким к 780 мм. рт. ст.», — отмечает синоптик.

