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    Колесов рассказал о странностях нынешней погоды. Это противостояние двух огромных барических систем и не только

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Погода в Петербурге только кажется спокойной и серой. На самом деле она необычная. О небесном конфликте и неожиданных проявлениях рассказал 25 ноября главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канеле.

    «В атмосфере над севером Европы складывается интересная ситуация, так как в ближайшие дни продолжится противостояние двух огромных барических систем, расположенных на обширном пространстве», — сообщил Колесов.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    Над Атлантикой, по его словам, располагается изолированная барическая депрессия. Она не может прорваться на восток из-за вставшего на её пути антициклона. Антициклон же начинает усиливаться (его центр находится над Архангельской областью). Именно он будет определять погоду в ближайшие дни.

    Ночь на субботу в Петербурге, по прогнозам, станет еще холоднее, чем сегодняшняя, — минус 8–10 градусов. Завтра днём будет около минус 5. Небольшое потепление можно ждать в начале следующей недели.

    «В данной ситуации необычное… это снег в мощном антициклоне, который придет в воскресенье на территорию Ленинградской области и в Санкт-Петербург при атмосферном давлении близким к 780 мм. рт. ст.», — отмечает синоптик.

    Напомним, минувшая ночь в Петербурге стала самой морозной с начала осени. И не только в Петербурге: в Ленинградской области есть место, где зафиксировано минус 16,7 градуса. Холодная погода способствует образованию льда, он уже дошёл от Ладоги до центра города.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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