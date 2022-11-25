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    В Петербурге — самая холодная ночь. В Ленобласти было минус 16,7

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    Минувшая ночь в Санкт-Петербурге стала самой морозной с начала осени.

    Температура воздуха на городской метеостанции ночью 25 ноября опускалась до минус 8,2 градуса, сообщает в своём телеграм-канале ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. До этого минимум был зафиксирован 22 ноября — минус 7,4 градуса.

    «На территории Ленинградской области холоднее всего было в Винницах, там морозы окрепли до -16,7 градуса — это также самая низкая температура, зафиксированная в этом селе с начала нынешнего холодного сезона», — добавил метеоролог.

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