По Неве поплыл лёд

К 25 ноября до Петербурга добрался первый лёд с Ладоги. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.
«Он еще редкий, пока смещающийся вдоль берега, медленно и долго продвигался по Неве. Но в выходные дни льда будет больше, и виды Невы станут привлекательнее», — рассказывает Колесов.
Образованию льда способствует морозная погода. Как уже писала «Фонтанка», минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.
«Предстоящая ночь будет такой же холодной, так что лёд будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах», — отмечает синоптик.