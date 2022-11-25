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    По Неве поплыл лёд

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    К 25 ноября до Петербурга добрался первый лёд с Ладоги. Об этом сообщает главный синоптик города Александр Колесов в своём телеграм-канале.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов
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    «Он еще редкий, пока смещающийся вдоль берега, медленно и долго продвигался по Неве. Но в выходные дни льда будет больше, и виды Невы станут привлекательнее», — рассказывает Колесов.

    Образованию льда способствует морозная погода. Как уже писала «Фонтанка», минувшая ночь стала самой холодной с начала осени.

    «Предстоящая ночь будет такой же холодной, так что лёд будет продолжать увеличиваться в размерах и объемах», — отмечает синоптик.

    Фото: главный синоптик Петербурга Александр Колесов

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