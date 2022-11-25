На родине коронавируса — рекорд заражений за всю историю. Но есть особенность

Китайские медики за минувшие сутки выявили
Любопытно, что 90,5 % новых случаев заражения — бессимптомные. Это
Антирекорд по заболеваемости коронавирусом в Китае обновляется второй день подряд. До этого максимальный прирост был больше чем полгода назад, 14 апреля, —
Первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была зафиксирована в Китае в городе Ухане в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию.
В России в последние дни также фиксирует рост коронавирусных показателей, в том числе в Петербурге. «Фонтанка» писала о появлении новой версии омикрон-штамма — «Цербер», которая еще более заразна и быстрее распространяется.