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    COVID-19

    На родине коронавируса — рекорд заражений за всю историю. Но есть особенность

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    Китайские медики за минувшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения COVID-19. Это на 4 % больше, чем накануне, и максимальный показатель с начала пандемии. Таковы опубликованные 25 ноября данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передаёт ТАСС.

    Любопытно, что 90,5 % новых случаев заражения — бессимптомные. Это 29 840 человек, из них 186 прибыли в страну из-за границы.

    Антирекорд по заболеваемости коронавирусом в Китае обновляется второй день подряд. До этого максимальный прирост был больше чем полгода назад, 14 апреля, — 29 411 случаев.

    Первая вспышка коронавируса SARS-CoV-2 была зафиксирована в Китае в городе Ухане в декабре 2019 года. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию.

    В России в последние дни также фиксирует рост коронавирусных показателей, в том числе в Петербурге. «Фонтанка» писала о появлении новой версии омикрон-штамма — «Цербер», которая еще более заразна и быстрее распространяется.

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