На родине коронавируса — рекорд заражений за всю историю. Но есть особенность

Китайские медики за минувшие сутки выявили 32 943 новых случая заражения COVID-19. Это на 4 % больше, чем накануне, и максимальный показатель с начала пандемии. Таковы опубликованные 25 ноября данные Государственного комитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР, передаёт ТАСС.



Любопытно, что 90,5 % новых случаев заражения — бессимптомные. Это 29 840 человек, из них 186 прибыли в страну из-за границы.

