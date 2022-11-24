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    COVID-19

    Коронавирус стал активнее наполнять больницы в России

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    Госпитализация пациентов с COVID-19 в России увеличивается. За минувшие сутки в стационары по стране доставили 1 353 человека, на 9,6 % больше, чем накануне, сообщили 24 ноября в федеральном оперштабе.

    Новых случаев коронавируса за сутки в стране выявлено 5 784, подтверждено 58 летальных исходов. Из них — 463 заражения, 116 госпитализаций и 14 смертей в Петербурге.

    Пару дней назад «Фонтанка» отмечала, что госпитализация ковидных больных в Петербурге взлетела сразу в семь раз — это видно на графиках.

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