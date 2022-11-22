Госпитализация ковидных больных в Петербурге взлетела в 7 раз

Коронавирусная статистика пошла в рост, особенно сильный скачок демонстрирует госпитализация. После выходных этот показатель всегда выше, но сегодня он выглядит особенно впечатляюще — это последний столбик на оранжевом графике.
Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 22 ноября, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев COVID-19 (накануне 451), 14 смертей (накануне 9), 178 госпитализаций (накануне 26, в 6,8 раза меньше). По числу заболевших город на втором месте после Москвы (625 случаев).
В целом по России за сутки зарегистрировали 1 434 госпитализации (накануне 448), 4 460 новых заражений (4 662), 59 смертей (55).
В России, напомним, появилась новая версия омикрон-штамма — «Цербер», она еще более заразна и быстрее распространяется.