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    COVID-19

    Госпитализация ковидных больных в Петербурге взлетела в 7 раз

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    2 комментария

    Коронавирусная статистика пошла в рост, особенно сильный скачок демонстрирует госпитализация. После выходных этот показатель всегда выше, но сегодня он выглядит особенно впечатляюще — это последний столбик на оранжевом графике.

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    Как сообщает оперштаб по борьбе с инфекцией 22 ноября, в Петербурге за минувшие сутки зафиксировано 456 новых случаев COVID-19 (накануне 451), 14 смертей (накануне 9), 178 госпитализаций (накануне 26, в 6,8 раза меньше). По числу заболевших город на втором месте после Москвы (625 случаев).

    В целом по России за сутки зарегистрировали 1 434 госпитализации (накануне 448), 4 460 новых заражений (4 662), 59 смертей (55).

    В России, напомним, появилась новая версия омикрон-штамма — «Цербер», она еще более заразна и быстрее распространяется.

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