За покушение на убийство полицейского следователя под Петербургом арестован гость из-под Кемерово

Кировский городской суд Ленинградской области заключил под стражу 54-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство. По версии следствия, он выпустил не менее четырёх пуль в полицейского.

Об аресте уроженца Кемеровской области 24 ноября сообщает 47news со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области. Мужчина против следственного изолятора в суде возражать не стал.



Водителя чёрного BMW накануне искали по плану «Перехват» после того, как из гостиницы на улице Победы в Кировске госпитализировали 47-летнего следователя полиции с ранением головы. Сотрудник был не при исполнении. По версии следствия, в реанимацию его отправил уроженец Кемеровской области, приехавший в Ленобласть на отдых с гражданской женой.

