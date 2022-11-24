    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    768мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd60.39eur62.78

    За покушение на убийство полицейского следователя под Петербургом арестован гость из-под Кемерово

    509
    1 комментарий

    Кировский городской суд Ленинградской области заключил под стражу 54-летнего фигуранта уголовного дела о покушении на убийство. По версии следствия, он выпустил не менее четырёх пуль в полицейского.

    пресс-служба прокуратуры Ленобласти

    Об аресте уроженца Кемеровской области 24 ноября сообщает 47news со ссылкой на прокуратуру Ленинградской области. Мужчина против следственного изолятора в суде возражать не стал.

    Водителя чёрного BMW накануне искали по плану «Перехват» после того, как из гостиницы на улице Победы в Кировске госпитализировали 47-летнего следователя полиции с ранением головы. Сотрудник был не при исполнении. По версии следствия, в реанимацию его отправил уроженец Кемеровской области, приехавший в Ленобласть на отдых с гражданской женой.

    Следственный комитет квалифицировал случившееся как покушение на убийство. Согласно материалам, между мужчинами произошёл конфликт, в результате в полицейского выстрелили не менее четырёх раз.

    Подозреваемого догнали у станции «Колтуши» около полудня.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 1

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    1
    close