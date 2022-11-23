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    Мужчина, которого искали после ранения полицейского под Петербургом, задержан

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    Сотрудники полиции в рамках плана «Перехват» остановили у станции «Колтуши» БМВ, в котором передвигался подозреваемый в тяжелом ранении сотрудника полиции в Кировске.

    «Фонтанка» писала, что жителя Кемеровской области начали искать после того, как скорая увезла из гостиницы в Кировске Ленобласти 47-летнего полицейского следователя.

    У него произошел конфликт в гостинице с сотрудником, который закончился несколькими выстрелами. Одна из ран — в голову — медиками оценивается как самая тяжелая. Пациента поместили в реанимацию.

    А БМВ второго участника объявили в розыск. На нем он скрылся с гражданской женой. По данным ГУ МВД, в наш регион он приехал на отдых.

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