Мужчина, которого искали после ранения полицейского под Петербургом, задержан

Сотрудники полиции в рамках плана «Перехват» остановили у станции «Колтуши» БМВ, в котором передвигался подозреваемый в тяжелом ранении сотрудника полиции в Кировске.



«Фонтанка» писала, что жителя Кемеровской области начали искать после того, как скорая увезла из гостиницы в Кировске Ленобласти 47-летнего полицейского следователя.



У него произошел конфликт в гостинице с сотрудником, который закончился несколькими выстрелами. Одна из ран — в голову — медиками оценивается как самая тяжелая. Пациента поместили в реанимацию.

