После ранения полицейского следователя в Кировске ищут человека из Кемерова

Полицейский получил огнестрельное ранение головы в гостинице под Петербургом.



47-летнего следователя, который был прикомандирован к ОВД из другого района, увезли в больницу сегодня ночью в 02:05. Он находится в реанимации, сообщает 23 ноября издание 47news.



По предварительной информации, у него произошел конфликт с водителем черного BMW.



Личность подозреваемого установлена — ему 54 года, и он приехал из Кемерова с гражданской женой.