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    После ранения полицейского следователя в Кировске ищут человека из Кемерова

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    Полицейский получил огнестрельное ранение головы в гостинице под Петербургом.

    47-летнего следователя, который был прикомандирован к ОВД из другого района, увезли в больницу сегодня ночью в 02:05. Он находится в реанимации, сообщает 23 ноября издание 47news.

    По предварительной информации, у него произошел конфликт с водителем черного BMW.

    Личность подозреваемого установлена — ему 54 года, и он приехал из Кемерова с гражданской женой.

    Фото: 47news.ru
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    Если вы узнали мужчину на фото или знаете, где он находится, звоните по телефону дежурной части: 8 (999) 045 31 40.

    Фото: 47news.ru

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