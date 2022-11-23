После ранения полицейского следователя в Кировске ищут человека из Кемерова

Полицейский получил огнестрельное ранение головы в гостинице под Петербургом.
47-летнего следователя, который был прикомандирован к ОВД из другого района, увезли в больницу сегодня ночью в 02:05. Он находится в реанимации, сообщает 23 ноября издание 47news.
По предварительной информации, у него произошел конфликт с водителем черного BMW.
Личность подозреваемого установлена — ему 54 года, и он приехал из Кемерова с гражданской женой.
Если вы узнали мужчину на фото или знаете, где он находится, звоните по телефону дежурной части: 8 (999) 045 31 40.