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    Суд лишил наследства детей умершего от ковида миллиардера Бурлакова, которого не похоронили в Петербурге

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    Люблинский районный суд в Москве принял решение по делу о борьбе за наследство петербургского мультимиллионера Олега Бурлакова, пишет 24 ноября «Коммерсантъ».

    Бурлаков умер от коронавируса в подмосковной клинике полтора года назад. Его наследство, которое Forbes оценил в 2,7 млрд долларов, родственники не могли поделить мирно. На деньги и имущество с одной стороны претендовали вдова со взрослыми дочерями, а с другой — сестра с супругом (деловым партнёром Бурлакова). Сложности возникли из-за того, что супруги вели бракоразводный процесс в Монако, с детьми же он находился в непростых отношениях. В итоге наследство, в том числе 106-метровая суперъяхта Black Pearl, досталось сестре Вере и её мужу Николаю Казакову.

    Спор шёл даже за право похоронить покойного. Супруга Бурлакова и две взрослые дочери настаивали на захоронении в Канаде. А его сестра Вера хотела похоронить брата в Петербурге на Серафимовском кладбище, рядом с могилами родителей, о чём якобы просил и он сам. Однако похороны всё-таки прошли в Торонто. «Фонтанка» писала, что летом 2021 года прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга внесла предостережение администрации Серафимовского кладбища от попыток незаконного захоронения Олега Бурлакова.

    Между тем, как отмечает «Коммерсантъ», у российских правоохранителей до сих пор остаются вопросы относительно обстоятельств смерти миллионера. Следователи ведут проверку, в том числе качества и своевременности оказанной Бурлакову медпомощи. А СК до сих пор расследует покушение на него в Москве в ноябре 2018 года.

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