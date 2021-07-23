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От Louis Vuitton до «Чёрной жемчужины». Семьи с трудом похороненного петербуржца схватились за его миллиарды

Семьи умершего петербургского миллиардера Бурлакова спорят за его наследство

Похороны Олега Бурлакова (177 строчка российского рейтинга Forbes) послужили началом реальной схватки за наследство покойного. Его состояние оценивается в 650 миллионов долларов, хотя оно может быть гораздо больше — одна его нашумевшая 106-метровая яхта Black Pearl («Черная жемчужина») стоит более 250 миллионов евро. «Фонтанка» узнала о первом заявлении о мошенничестве.

По информации нашего издания, 22 июля в полицию Одинцовского района (там находится госпиталь «Лапино», где 21 июня умер от коронавируса один из самых богатых жителей Санкт-Петербурга — Олег Бурлаков был зарегистрирован в нашем городе) поступило заявление адвоката, представляющего супругу и дочь Бурлакова. Защита просит провести проверку в отношении сестры покойного и его племянницы. Жена Бурлакова уверена, что в их действиях не исключено мошенничество.

Суть претензий необычна: после смерти из отеля, где бизнесмен жил до болезни, и из больницы исчезли сумка (Louis Vuitton) с личными вещами Бурлакова, записная книжка с заметками, четыре IPhone с контактами и базой данных.

Далее логика такая: уже через несколько дней после кончины в анонимных телеграм-каналах началась агрессивная шумиха, где семья Бурлаковых была представлена в негативном свете. Причем в постах использовались файлы из личного архива семьи. Как считает адвокат, возможно, эта информация попала в Сеть как раз из украденных телефонов.

Невредно вспомнить и почти месячную эпопею с захоронением Бурлакова. Его жена долго не могла получить его тело из-за неправомерных, по ее мнению, действий сестры. Бизнесмен всё же был похоронен так, как хотела супруга, — в канадской провинции Онтарио.

Также за последние недели в СМИ вброшены всевозможные слухи, в том числе о якобы активизации расследования покушения, которое было совершено на Бурлакова в 2018 году. Затем в анонимных публикациях замелькали имена известных людей, в частности упоминаются Ксения Собчак и сенатор Людмила Нарусова. В связи со всем этим адвокаты семьи уже обратились с ходатайством в СК РФ с просьбой признать потерпевшими по делу о покушении супругу и дочерей Бурлакова. Конечно же, это только начало.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

Brevnault
Из анонимных источников поступила информация, что якобы... за этим кто-то стоит.
Срочно на контроль к Бастрыкину! Но сначала прививка.
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