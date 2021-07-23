От Louis Vuitton до «Чёрной жемчужины». Семьи с трудом похороненного петербуржца схватились за его миллиарды

Суть претензий необычна: после смерти из отеля, где бизнесмен жил до болезни, и из больницы исчезли сумка (Louis Vuitton) с личными вещами Бурлакова, записная книжка с заметками, четыре IPhone с контактами и базой данных.

По информации нашего издания, 22 июля в полицию Одинцовского района (там находится госпиталь «Лапино», где 21 июня умер от коронавируса один из самых богатых жителей Санкт-Петербурга — Олег Бурлаков был зарегистрирован в нашем городе) поступило заявление адвоката, представляющего супругу и дочь Бурлакова. Защита просит провести проверку в отношении сестры покойного и его племянницы. Жена Бурлакова уверена, что в их действиях не исключено мошенничество.

Далее логика такая: уже через несколько дней после кончины в анонимных телеграм-каналах началась агрессивная шумиха, где семья Бурлаковых была представлена в негативном свете. Причем в постах использовались файлы из личного архива семьи. Как считает адвокат, возможно, эта информация попала в Сеть как раз из украденных телефонов.



Невредно вспомнить и почти месячную эпопею с захоронением Бурлакова. Его жена долго не могла получить его тело из-за неправомерных, по ее мнению, действий сестры. Бизнесмен всё же был похоронен так, как хотела супруга, — в канадской провинции Онтарио.



Также за последние недели в СМИ вброшены всевозможные слухи, в том числе о якобы активизации расследования покушения, которое было совершено на Бурлакова в 2018 году. Затем в анонимных публикациях замелькали имена известных людей, в частности упоминаются Ксения Собчак и сенатор Людмила Нарусова. В связи со всем этим адвокаты семьи уже обратились с ходатайством в СК РФ с просьбой признать потерпевшими по делу о покушении супругу и дочерей Бурлакова. Конечно же, это только начало.

