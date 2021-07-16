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Умер в Москве, тело запретили в Петербурге, а лег в Канаде. Конец эпопеи с похоронами владельца яхты за $250 млн

Российского миллиардера Бурлакова похоронили в Канаде после решения прокуратуры Петербурга

В данной истории коронавирус толкнул членов семьи миллиардера Бурлакова на войну за его огромное наследство. Одна из битв только что выиграна вдовой. Она затронула даже Петербург, а закончилась в спокойной стране Канаде.

Наконец похоронен российский миллиардер, владелец «Стройлесбанка», знаменитый своей яхтой «Черная жемчужина» за 250 миллионов долларов, Олег Бурлаков, скончавшийся от последствий COVID-19 21 июня в Москве. По данным «Фонтанки», это все же произошло вечером (по мск) 16 июля на кладбище в канадской провинции Онтарио. Как говорят его самые близкие, такова была воля покойного и так завершилась почти месячная эпопея с захоронением известного бизнесмена.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Напомним, публичный конфликт начался из-за того, что вдова Олега Бурлакова Людмила и дочери бизнесмена долго не могли получить тело в столичном морге из- за неправомерных, по их мнению, действий сестры и внучатой племянницы умершего. Последние пытались забрать тело и похоронить в Петербурге по своему усмотрению. Семья совладельца «Стройлесбанка» посчитала их действия циничными и, как мы видим, сами организовали похороны, но далеко от Невы.

Заметим, что в этом противостоянии поучаствовала даже прокуратура Петербурга, поддержавшая точку зрения о запрете выдавать тело покойного кому-либо, кроме членов его официальной семьи. Кстати, это вмешательство и положило конец конфликтной ситуации. Но, разумеется, только конкретной, так как все эти бурные движения идут из-за спора за его огромное состояние. Так что на похоронах точку вряд ли можно ставить.

В итоге после долгой юридической борьбы вдова и дочери умершего похоронили Олега Бурлакова по православному обряду недалеко от крупнейшего города Канады Торонто.

Фото: «Фонтанка.ру»
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Фото: «Фонтанка.ру»
Фото: «Фонтанка.ру»
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

08061962
+++
kоt-obormot
Вот такие, они, истинные пуриоты. Родину разграбил, но пожелал к чертям отправиться в Канаде. Кармашков интересно не пожелал, что бы понапришивали, что бы попытаться там договориться?
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