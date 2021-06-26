Forbes: Одного из 200 богатейших бизнесменов России и владельца удивительной суперъяхты убил коронавирус

Предприниматель Олег Бурлаков — совладелец «Стройлесбанка», которому также принадлежали лакокрасочная фабрика Terpentin и инвестиционно-строительная компания «Импульс», — скончался в Монако, куда он недавно приехал из Москвы. Об этом сообщает 26 июня Forbes — издание, в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России — 2021» которого Бурлаков занимал 177-е место. Его состояние оценивалось в 650 миллионов долларов.

71-летний владелец парусной суперъяхты Black Pearl («Черная жемчужина»), по словам бизнесмена, обошедшейся ему в 250 миллионов долларов, был, по сведениям издания, в стадии бракоразводного процесса. СМИ удалось выяснить у близких, что Бурлаков был инфицирован коронавирусом.

Яхта бизнесмена, считавшаяся одной из самых инновационных в мире (и 34-я на тот момент по величине), в 2019 году приходила и в Петербург. Это было спустя почти год после покушения на него в центре Москвы, где был обстрелян его Cadillac Escalade. Судно передвигается благодаря альтернативным источникам энергии — солнцу и ветру.

Считалось, что состояние одного из богатейших россиян, до перестройки занимавшегося секретными военными проектами, происходит от продажи «Новоросцемента» и «Бурнефтегаза».