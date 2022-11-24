Запорожскую АЭС снова отключили от внешнего энергоснабжения

Запорожская АЭС в очередной раз потеряла доступ к внешнему энергоснабжению 23 ноября. Энергию, необходимую для охлаждения реактора, обеспечивают аварийные дизельные генераторы.
О том, что на ЗАЭС из-за потери внешнего питания произошёл аварийный запуск дизель-генераторов, сообщил в своём телеграм-канале член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
В Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) уточнили, что станция лишилась внешнего электроснабжения в 15:30 по местному времени. «Сначала все 20 дизельных генераторов на станции начали работать автоматически. Сейчас восемь из них обеспечивают объект резервным электричеством. <...> Остальные 12 генераторов находятся в резерве», — говорится в заявлении агентства. Отмечается, что в случае ЗАЭС резервное питание может обеспечивать станцию необходимой энергией по крайней мере в течение 10 дней.
Минобороны РФ сообщало, что территория Запорожской атомной электростанции, а также питающая её ЛЭП подверглись обстрелу в минувшие выходные. Несмотря на повреждение станции и утечку, эксперты МАГАТЭ не выявили угрозы ядерной безопасности. В ноябре из-за обстрелов уже были повреждены высоковольтные линии, и ЗАЭС теряла доступ к внешнему электроснабжению. На его восстановление ушло два дня.