Накануне зимы жителям Лондона вновь разрешили поливать себя из шлангов

Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих клиентов (порядка 14 млн человек) введённый летом из-за аномальной жары запрет на полив из шлангов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании накануне, 22 ноября.



«Thames Water снимает запрет на шланги для клиентов по всему Лондону и долине Темзы. Благодаря поддержке клиентов и недавней влажной погоде, включая количество осадков выше среднего, ограничения на использование воды в настоящее время больше не требуются», — уточняется в сообщении.

