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    Накануне зимы жителям Лондона вновь разрешили поливать себя из шлангов

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    Крупнейшая в Великобритании компания по водоснабжению Thames Water сняла для своих клиентов (порядка 14 млн человек) введённый летом из-за аномальной жары запрет на полив из шлангов. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте компании накануне, 22 ноября.

    «Thames Water снимает запрет на шланги для клиентов по всему Лондону и долине Темзы. Благодаря поддержке клиентов и недавней влажной погоде, включая количество осадков выше среднего, ограничения на использование воды в настоящее время больше не требуются», — уточняется в сообщении.

    Запрет на полив из шлангов для экономии воды компания ввела 24 августа из-за засухи в стране. Минувшим летом был побит температурный рекорд — жара в Британии достигла 40,3 градуса. В связи с этим водопроводные компании в некоторых регионах ввели запрет на использование шлангов для полива.

    В начале августа в Англии из-за аномальной жары впервые в истории даже пересохли истоки реки Темзы.

    Не миновала жара минувшим летом и Петербург. О том, как спасались от неё жители города на Неве, читайте, смотрите и вспоминайте на «Фонтанке».

    Тем временем в среду, 23 ноября, Центральную Россию и Приволжье накрыл ледяной дождь.

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