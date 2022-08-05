В Англии впервые в истории пересохли истоки реки Темзы

В Великобритании из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки реки Темзы. О происшествии вечером 4 августа сообщила газета Guardian.



«После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению», — приводит издание слова директора по научной работе экологической организации Rivers Trust Роба Коллинза.



Ранее «Фонтанка» писала, в Британии этим летом были побиты температурные рекорды за всё время наблюдений. В частности, 19 июля в районе аэропорта Хитроу в Лондоне температура поднялась в полдень до 40,2 градуса по Цельсию.

