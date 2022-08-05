    Пробки

    1/10

    usd60.26eur61.09
    Тайный покупатель проигралПоступление в вузыРеабилитация в «Водоканале»Образ жизниДуховный путь 2.0ТуризмОбразованиеПодбираем вузПромышленный ПетербургВакансии

    В Англии впервые в истории пересохли истоки реки Темзы

    914
    обсудить

    В Великобритании из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки реки Темзы. О происшествии вечером 4 августа сообщила газета Guardian.

    «После продолжительного периода сухой погоды истоки Темзы в графстве Глостершир пересохли, и слабый поток теперь лишь едва различим на расстоянии более пяти миль вниз по течению», — приводит издание слова директора по научной работе экологической организации Rivers Trust Роба Коллинза.

    Ранее «Фонтанка» писала, в Британии этим летом были побиты температурные рекорды за всё время наблюдений. В частности, 19 июля в районе аэропорта Хитроу в Лондоне температура поднялась в полдень до 40,2 градуса по Цельсию.

    Больше интересных новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close