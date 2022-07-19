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    Англичанка плавится. В Лондоне рекордная жара за всё время наблюдений

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    В Великобритании побиты температурные рекорды за всё время наблюдений.

    В районе аэропорта Хитроу в Лондоне температура поднялась в полдень до 40,2 градуса Цельсия и побила рекорд, зарегистрированный в Кембридже в 2019 году. В ряде районов Англии впервые в истории введен наивысший, «красный» уровень погодной опасности.

    Лондонскому аэропорту Лутону пришлось временно перестать принимать рейсы — из-за жары покрытие взлетно-посадочной полосы начало разрушаться.

    И это не конец, как пишут британские СМИ, в среду в Туманном Альбионе может быть даже жарче, а некоторые дороги могут нагреться до +60.

    Необычно жаркая и сухая погода, даже для середины лета, установилась во всей Южной Европе от Португалии до Балкан, а затем сместилась на север, до Нидерландов и Великобритании, увеличив число погибших от жары на континенте.

    Как пишет France24, во Франции пытаются сдержать свирепые лесные пожары на юго-западе, где уже 19 000 гектаров соснового леса превратились в пепел. Пламя бушует в лесах Испании и Португалии.

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