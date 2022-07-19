Англичанка плавится. В Лондоне рекордная жара за всё время наблюдений

В районе аэропорта Хитроу в Лондоне температура поднялась в полдень до 40,2 градуса Цельсия и побила рекорд, зарегистрированный в Кембридже в 2019 году. В ряде районов Англии впервые в истории введен наивысший, «красный» уровень погодной опасности.

В Великобритании побиты температурные рекорды за всё время наблюдений.

И это не конец, как пишут британские СМИ, в среду в Туманном Альбионе может быть даже жарче, а некоторые дороги могут нагреться до +60.

Необычно жаркая и сухая погода, даже для середины лета, установилась во всей Южной Европе от Португалии до Балкан, а затем сместилась на север, до Нидерландов и Великобритании, увеличив число погибших от жары на континенте.



Как пишет France24, во Франции пытаются сдержать свирепые лесные пожары на юго-западе, где уже 19 000 гектаров соснового леса превратились в пепел. Пламя бушует в лесах Испании и Португалии.

