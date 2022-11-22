Водитель грузовика, сшибавший оборудование в тоннеле дамбы в Петербурге, отработает ущерб

В Петербурге вынесли приговор водителю крупногабарита, который прошлой осенью въехал в тоннель на дамбе и посносил там оборудование. Ущерб потянул почти на полтора миллиона рублей.

Инцидент произошел 3 ноября 2021 года. Подсудимый за рулем тягача, на котором перевозил крупногабаритный груз, превышавший разрешенные к перевозке по КЗС размеры, въехал в тоннель дамбы, проигнорировав запрещающие знаки и предупреждения специалистов по безопасности, сообщает 22 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. В результате грузовик разрушил и повредил в тоннеле средства сигнализации и транспортное оборудование. Сумма ущерба, причиненного КЗС, составила 1,4 миллиона рублей.