Водитель грузовика, сшибавший оборудование в тоннеле дамбы в Петербурге, отработает ущерб

Прокуратура Петербурга
В Петербурге вынесли приговор водителю крупногабарита, который прошлой осенью въехал в тоннель на дамбе и посносил там оборудование. Ущерб потянул почти на полтора миллиона рублей.
Инцидент произошел 3 ноября 2021 года. Подсудимый за рулем тягача, на котором перевозил крупногабаритный груз, превышавший разрешенные к перевозке по КЗС размеры, въехал в тоннель дамбы, проигнорировав запрещающие знаки и предупреждения специалистов по безопасности, сообщает 22 ноября пресс-служба прокуратуры Петербурга. В результате грузовик разрушил и повредил в тоннеле средства сигнализации и транспортное оборудование. Сумма ущерба, причиненного КЗС, составила 1,4 миллиона рублей.
Суд признал водителя грузовика виновным по ч. 4 ст. 267 УК РФ (приведение7 в негодность путей сообщения) и приговорил его к 120 часам обязательных работ. Приговор в законную силу еще не вступил.
Вечером 3 ноября 2021 года в тоннель петербургской дамбы прорвались два грузовика. Экипаж быстрого реагирования остановил для осмотра на дамбе грузовик Volvo. Выяснилось, что по высоте он превышает допустимые значения. Пока шло оформление, рядом остановили еще один большегруз — Mercedes. Чтобы открыть движение, фуры стали переправлять в правую полосу, но водитель «Мерседеса» свернул в средний ряд и помчал по тоннелю, сбивая оборудование. За ним последовал и «Вольво». Позже грузовики нашли у завода в Кронштадте. Одного из водителей удалось задержать, им оказался 51-летний житель Ставрополья.
Первоначально в КЗС насчитали ущерб в 24 миллиона рублей. Позже сообщалось о 250 тысячах.