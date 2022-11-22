«У вас ослаблена профилактика». СК упрекнул петербургское «Яблоко» за сбежавшего от суда активиста

Следственный комитет упрекнул петербургское «Яблоко» в «полном отсутствии работы по профилактике преступлений среди подчиненных» и потребовал наказать виновных. Представление на четырех страницах за подписью лейтенанта юстиции Голубь было отправлено из Выборгского района Петербурга еще в июле, но до почтового отделения около офиса партии в Центральном районе добралось только к концу октября. В ноябре послание наконец попало в руки заместителя председателя петербургского «Яблока» Бориса Вишневского, который 22 ноября поделился информацией с «Фонтанкой».



В документе (есть в распоряжении редакции) подробно описывается, как весной 2022 года петербургский активист Борис Романов «умышленно и по мотивам политической ненависти изготовил видеозапись о Вооруженных силах РФ с заведомо ложной информацией», а ролик выложил в группе «Соседи Светлановского» в соцсети «ВКонтакте», «к которому имеет доступ неограниченный круг лиц». Содержание ролика также пересказано в деталях, которые, в соответствии с действующим законодательством, СМИ цитировать не могут.



«Вопреки требованиям закона в вашей организации, активным деятелем которой является Романов Б.Б., ослаблена работа по профилактике преступлений и правонарушений, о чем свидетельствует совершение Романовым Б.Б. преступления, относящегося к преступлениям против государственной власти», — говорится в представлении СК.

Произошедшее, по мнению ведомства, стало возможным в связи «с полным отсутствием работы по профилактике совершения преступлений среди подчиненных сотрудников» партии. Следственный комитет требует от петербургского «Яблока» рассмотреть представление безотлагательно и привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, которые допустили наличие полного отсутствия профилактической работы в рядах. О принятых мерах сообщить в районный следственный отдел в течение месяца.



Борис Вишневский в беседе с «Фонтанкой» отметил, что следователь путает политическую партию с учреждением или организацией, где есть «подчиненные сотрудники».

«Кроме того, следователь, человек с юридическим образованием, без всякого судебного решения по делу уверенно называет Бориса Романова (не члена партии, а ее сторонника, баллотировавшегося от «Яблока» в муниципальные депутаты) «совершившим преступление» и «распространившим заведомо ложную информацию», — подчеркнул Вишневский. — То есть следственный отдел в упор не видит конституционный принцип презумпции невиновности.

