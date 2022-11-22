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    Associated Press уволило журналиста, написавшего о падении в Польше российских ракет

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    Репортера Джеймса Лапорту, который написал, что «российские ракеты пересекли территорию Польши», уволили из агентства Associated Press. Об этом 22 ноября сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники.


    Официально Польша и США считают, что падение ракеты стало результатом работы ПВО Украины.

    В своем материале журналист назвал один источник — «высокопоставленный сотрудник разведки США». У AP есть правило, согласно которому агентство «обычно ищет и требует более одного источника в случае, когда они анонимны». Однако у агентства есть исключения, когда информация исходит от такого авторитетного лица, что нет сомнений в ее точности.

    The Daily Beast пишет, что новость Associated Press о якобы российской ракете «напугала большую часть мира». Этот материал, который цитировался другими СМИ, был удален с сайта на следующий день.

    Редактор опубликовал сообщение, что информация была получена от источника, чьи данные оказались неверными.

    Напомним, инцидент с падением ракеты произошел во вторник, 15 ноября, в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. Как пишет Washington Post, это была украинская С-300. В результате инцидента погибли два человека.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что на ферму упало две ракеты и они — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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