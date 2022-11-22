Associated Press уволило журналиста, написавшего о падении в Польше российских ракет

Репортера Джеймса Лапорту, который написал, что «российские ракеты пересекли территорию Польши», уволили из агентства Associated Press. Об этом 22 ноября сообщило издание The Daily Beast со ссылкой на собственные источники.





Официально Польша и США считают, что падение ракеты стало результатом работы ПВО Украины.

В своем материале журналист назвал один источник — «высокопоставленный сотрудник разведки США». У AP есть правило, согласно которому агентство «обычно ищет и требует более одного источника в случае, когда они анонимны». Однако у агентства есть исключения, когда информация исходит от такого авторитетного лица, что нет сомнений в ее точности.