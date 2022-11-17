The Washington Post: Упавшие в Польше ракеты были украинскими С-300

Ракеты, которые упали на территории Польши два дня назад и привели к гибели двух фермеров, были украинскими. Как пишет 17 ноября The Washington Post со ссылкой на разведку, они отклонились от курса.

Издание со ссылкой на собеседника, знакомого с расследованием, утверждает, что взрывы были вызваны одной или, возможно, двумя украинскими С-300, которые сбились с курса.



Отмечается, что используемые Украиной зенитно-ракетные установки произведены в Советском Союзе и не отличаются точностью, в сравнении с современным вооружением.