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    Боевые действия на Украине

    The Washington Post: Упавшие в Польше ракеты были украинскими С-300

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    Ракеты, которые упали на территории Польши два дня назад и привели к гибели двух фермеров, были украинскими. Как пишет 17 ноября The Washington Post со ссылкой на разведку, они отклонились от курса.

    Издание со ссылкой на собеседника, знакомого с расследованием, утверждает, что взрывы были вызваны одной или, возможно, двумя украинскими С-300, которые сбились с курса.

    Отмечается, что используемые Украиной зенитно-ракетные установки произведены в Советском Союзе и не отличаются точностью, в сравнении с современным вооружением.

    Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ракеты не могли быть украинскими. Ему возразил президент США Джо Байден словами: «Это не доказательство».

    Инцидент с падением ракеты произошел во вторник в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. В результате погибли два человека.

    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что ракеты, упавшие на ферму, — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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