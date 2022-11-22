    Сейчас

    -6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -6˚C

    Пасмурно, без осадков

    Ощущается как -9

    1 м/с, вос

    763мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.74eur62.12

    Шанс на жизнь. Четырёхмесячному Марку срочно нужна помощь

    938

    Марку всего четыре месяца. У него вся жизнь впереди, если бы не смертельное заболевание. Малышу срочно требуется операция, без которой у Марка будущего нет. Но лечение очень дорогое.

    ПоделитьсяПоделиться

    Марк Бланк, 4 месяца.

    Атрезия желчевыводящих путей (билиарная атрезия).

    Требуется трансплантация печени. Сумма сбора 1 000 000 руб.

    Марк родился крепышом — 4 250 грамм. На вторые сутки после рождения малышу сделали УЗИ брюшной полости и не нашли желчного пузыря. Врачи сразу заподозрили атрезию желчевыводящих путей.

    Когда Марку была неделя, родители обратились в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, где были назначены многочисленные анализы. Затем — обследования в Филатовской больнице. Но никто из врачей на тот момент не смог со стопроцентной уверенностью подтвердить предварительный диагноз.

    Между тем, состояние малыша ухудшалось. Марк резко начал терять вес — при отсутствии желчи организм не может усваивать жиры. Мальчику назначили лечебное питание. Но его можно купить только за границей, и стоит оно немалых денег.

    Атрезия желчных ходов (билиарная атрезия) — тяжелый врождённый порок развития, характеризующийся частичной или полной облитерацией просвета желчных ходов. Встречается в педиатрии и детской хирургии примерно в 1 случае на 20 000–30 000 родов, составляя около 8 % всех пороков внутренних органов у детей. Атрезия желчных ходов представляет собой крайне опасное состояние, требующее раннего выявления и безотлагательного оперативного лечения. Единственным лечением является хирургическая операция с целью искусственного создания протоков (портоэнтеростомия, процедура Касаи) или пересадки печени. Без оказания своевременной хирургической помощи атрезия желчевыводящих путей прогрессирует и приводит к циррозу печени с портальной гипертензией, печеночной недостаточности в возрасте нескольких месяцев и к смерти в возрасте 1 года.

    Оперировать Марка медики не рискнули. Вердикт специалистов был однозначен — только пересадка печени. Без этого Марку не выжить. У мальчика уже появились признаки портальной гипертензии.

    Помочь малышу можно. Донором станет мама Марка. То есть ему не надо ждать, когда найдут подходящего донора, и терять драгоценное время.

    Однако врачи, готовые сделать операцию, нашлись только за рубежом. За случай Марка готовы взяться специалисты из клиники ISMETT в Палермо. В январе малышу уже надо быть в Италии для подготовки к операции. Но лечение стоит 120 тысяч евро. Родителям удалось собрать своими усилиями и усилиями неравнодушных людей значительную часть от необходимой суммы. Оставшиеся деньги им помогает собрать благотворительный фонд «Добро-Мамы».

    Эта операция — шанс, что у Марка наступит будущее. Шанс на жизнь.

    ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ПОМОЧЬ, НАЖМИТЕ НА КНОПКУ

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний