Шанс на жизнь. Четырёхмесячному Марку срочно нужна помощь

Марку всего четыре месяца. У него вся жизнь впереди, если бы не смертельное заболевание. Малышу срочно требуется операция, без которой у Марка будущего нет. Но лечение очень дорогое.

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Марк Бланк, 4 месяца.

Атрезия желчевыводящих путей (билиарная атрезия).



Требуется трансплантация печени. Сумма сбора 1 000 000 руб.

Марк родился крепышом — 4 250 грамм. На вторые сутки после рождения малышу сделали УЗИ брюшной полости и не нашли желчного пузыря. Врачи сразу заподозрили атрезию желчевыводящих путей.



Когда Марку была неделя, родители обратились в Национальный медицинский исследовательский центр акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова, где были назначены многочисленные анализы. Затем — обследования в Филатовской больнице. Но никто из врачей на тот момент не смог со стопроцентной уверенностью подтвердить предварительный диагноз.



Между тем, состояние малыша ухудшалось. Марк резко начал терять вес — при отсутствии желчи организм не может усваивать жиры. Мальчику назначили лечебное питание. Но его можно купить только за границей, и стоит оно немалых денег.

Атрезия желчных ходов (билиарная атрезия) — тяжелый врождённый порок развития, характеризующийся частичной или полной облитерацией просвета желчных ходов. Встречается в педиатрии и детской хирургии примерно в 1 случае на 20 000–30 000 родов, составляя около 8 % всех пороков внутренних органов у детей. Атрезия желчных ходов представляет собой крайне опасное состояние, требующее раннего выявления и безотлагательного оперативного лечения. Единственным лечением является хирургическая операция с целью искусственного создания протоков (портоэнтеростомия, процедура Касаи) или пересадки печени. Без оказания своевременной хирургической помощи атрезия желчевыводящих путей прогрессирует и приводит к циррозу печени с портальной гипертензией, печеночной недостаточности в возрасте нескольких месяцев и к смерти в возрасте 1 года.



Оперировать Марка медики не рискнули. Вердикт специалистов был однозначен — только пересадка печени. Без этого Марку не выжить. У мальчика уже появились признаки портальной гипертензии.



Помочь малышу можно. Донором станет мама Марка. То есть ему не надо ждать, когда найдут подходящего донора, и терять драгоценное время.

Однако врачи, готовые сделать операцию, нашлись только за рубежом. За случай Марка готовы взяться специалисты из клиники ISMETT в Палермо. В январе малышу уже надо быть в Италии для подготовки к операции. Но лечение стоит 120 тысяч евро. Родителям удалось собрать своими усилиями и усилиями неравнодушных людей значительную часть от необходимой суммы. Оставшиеся деньги им помогает собрать благотворительный фонд «Добро-Мамы».

