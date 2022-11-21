Польша получит системы ПВО Patriot для размещения на границе с Украиной

Польские власти приняли предложение Германии о предоставлении дополнительных систем ПРО/ПВО Patriot. Теперь Польша планирует разместить их на границе с Украиной. Об этом 21 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера и министра обороны Мариуша Блащака.
Недавно стало известно, что Германия хочет передать батареи Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.
Напомним, инцидент с падением ракеты произошел во вторник, 15 ноября, в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. Как пишет Washington Post, это была украинская С-300. В результате инцидента погибли два человека.
Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.
Накануне ряд СМИ сообщил, что на ферму упало две ракеты и они — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.
Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.