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    Польша получит системы ПВО Patriot для размещения на границе с Украиной

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    Польские власти приняли предложение Германии о предоставлении дополнительных систем ПРО/ПВО Patriot. Теперь Польша планирует разместить их на границе с Украиной. Об этом 21 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера и министра обороны Мариуша Блащака.


    Недавно стало известно, что Германия хочет передать батареи Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

    Напомним, инцидент с падением ракеты произошел во вторник, 15 ноября, в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. Как пишет Washington Post, это была украинская С-300. В результате инцидента погибли два человека.


    Российские специалисты оборонно-промышленного комплекса определили тип упавшей в Польше ракеты по обломкам. Эксперты считают, что обломки принадлежат зенитной управляемой ракете комплекса ПВО С-300. Российское военное ведомство уточнило, что она принадлежит воздушным силам Украины.

    Накануне ряд СМИ сообщил, что на ферму упало две ракеты и они — российские. Представитель Пентагона заявил, что «не будет спекулировать без фактов». В Минобороны РФ тем временем назвали случившееся намеренной провокацией для эскалации обстановки. По мнению ведомства, те обломки, что попали на первые видеозаписи с места, не принадлежат российскому вооружению.

    Журналист польского радио Zet со ссылкой на источники утверждает, что на Пшеводув упали обломки российских ракет, сбитых системами ПВО ВСУ. Западные и российские специалисты сходятся во мнении, что показанный обломок визуально похож на часть двигателя советской ракеты комплекса С-300, которыми оснащены ПВО Украины.

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