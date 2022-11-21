Польша получит системы ПВО Patriot для размещения на границе с Украиной

Польские власти приняли предложение Германии о предоставлении дополнительных систем ПРО/ПВО Patriot. Теперь Польша планирует разместить их на границе с Украиной. Об этом 21 ноября сообщил ТАСС со ссылкой на вице-премьера и министра обороны Мариуша Блащака.





Недавно стало известно, что Германия хочет передать батареи Patriot для обеспечения безопасности воздушного пространства Польши.

Напомним, инцидент с падением ракеты произошел во вторник, 15 ноября, в 15:40 на территории села Пшеводув Хрубешовского района Люблинского воеводства. Как пишет Washington Post, это была украинская С-300. В результате инцидента погибли два человека.