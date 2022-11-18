Трампу выделят личного прокурора. Но не для помощи, а для расследований против него

Американский Минюст назначил специального прокурора по расследованию поведения Дональда Трампа после проигрыша в гонке за пост президента США. Об этом 18 ноября сообщает CNN.



По данным Reuters, речь идет о прокуроре по военным преступлениями Джеке Смите. Ему предстоит надзирать за расследованиями Минюста США в отношении Трампа.



Прокурор будет отвечать за расследование, связанное с обыском в поместье Трампа Мар-а-Лаго и захвата Капитолия 6 января 2021 года. При этом Трамп уже объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах США в 2024 года, что сделало его потенциальным соперником нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.