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    Трампу выделят личного прокурора. Но не для помощи, а для расследований против него

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    Американский Минюст назначил специального прокурора по расследованию поведения Дональда Трампа после проигрыша в гонке за пост президента США. Об этом 18 ноября сообщает CNN.

    По данным Reuters, речь идет о прокуроре по военным преступлениями Джеке Смите. Ему предстоит надзирать за расследованиями Минюста США в отношении Трампа.

    Прокурор будет отвечать за расследование, связанное с обыском в поместье Трампа Мар-а-Лаго и захвата Капитолия 6 января 2021 года. При этом Трамп уже объявил о том, что будет участвовать в президентских выборах США в 2024 года, что сделало его потенциальным соперником нынешнего лидера Соединенных Штатов Джо Байдена.

    Трамп, в свою очередь, стремится представить расследования как политически мотивированные.

    По данным CNN, оба дела сейчас продолжают вести для того, чтобы собрать дополнительную информацию и привлечь новых свидетелей.

    Сторонники Трампа, воодушевленные его речью с отказом от признания поражения на выборах президента, 6 января взяли штурмом Капитолий. Пять человек погибли, полиция применяла слезоточивый газ. В итоге их вытеснила нацгвардия, а Конгресс на следующий день официально утвердил итоги выборов, на которых победил демократ Джо Байден. Сам республиканец позже осудил действия демонстрантов. Десятки участников штурма предстали перед судом, а один из них попросил предоставить ему переводчика с русского языка.

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