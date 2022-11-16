Дональд Трамп официально объявил о решении участвовать в выборах президента США

Бывший президент США Дональд Трамп, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде, официально объявил, что решил выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2024 году.



«Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — цитирует политика РИА Новости 16 ноября.



Своё намерение он объясняет тем, что «мир еще не узрел истинной славы, которой может достичь эта нация».



«Мы еще не достигли этого пика. Хотите верьте, хотите нет», — сказал Трамп.

