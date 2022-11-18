Чиновницу из администрации Василеостровского района определили в СИЗО

Василеостровский районный суд заключил под стражу начальника отдела закупок районной администрации Марину Калинину, обвиняемую в превышении должностных полномочий. Об этом 18 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Вместе с Калининой в СИЗО отправится руководящая закупками в третьей городской поликлинике Ангелина Ставецкая. Первая вину отрицает, вторая признала частично, но отказалась от дачи показаний, воспользовавшись 51 статьей Конституции РФ.
Немногим ранее суд избрал домашний арест для учредителя ООО «РЕЙДЕР-КСБ» Ирины Успенской. Ей вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Следствие считает, что Калинина, Ставецкая, Успенская и другие обеспечили заключение госконтрактов на более чем 3,8 млн рублей с ООО «РЕЙДЕР-КСБ». Контракты касались обслуживания комплексной системы обеспечения безопасности в 8 поликлиниках.